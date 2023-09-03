Никита Нагорный: «Допустят на международные старты – будем готовы к ним. Не будет их – продолжим выступать здесь год-два»

Никита Нагорный считает, что сможет выступать год-два без международных стартов.

«У меня еще очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор – по две тренировки в день с восстановлением.

Мне очень тяжело сейчас отменять все и готовиться к российским соревнованиям так, чтобы выступать в полную силу. Поймите, я выхожу на пик формы, предположим, к Кубку России, а дальше на том же чемпионате мира я не имею возможности себя реализовать.

Напряженные тренировки и набор формы являются серьезным стрессом для организма, а в сегодняшних условиях нам приходится резко терять форму, потом опять ее набирать. И сейчас я делаю все возможное на тренировках, чтобы выступать достойно на соревнованиях.

Допустят на международные старты – будем готовы к ним. Не будет их – продолжим выступать здесь год-два, не знаю», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.