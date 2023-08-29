Ангелина Мельникова: «Верю, что можно будет попасть на Олимпиаду. Буду тренироваться, готовиться, чтобы, если что, быть в хорошей форме»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Ангелина Мельникова Гимнастика

Гимнастка Ангелина Мельникова не думает о завершении карьеры.

«Нет, я о завершении карьеры не думаю. Мне сейчас непросто находить мотивацию, но я хотя бы какую-то нашла. В чем? В маленьких детишках, девочках, которые смотрят на меня, равняются. Чувствую за собой такую ответственность.

Не могу оставить, уйти. Это будет просто неправильно по отношению к гимнастике», – сказала олимпийская чемпионка.

Также Мельникова верит, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Верю, конечно, что можно будет попасть на Олимпиаду. Буду тренироваться, готовиться, чтобы, если что, быть в хорошей форме.

У нас еще, кстати, нет основного списка критериев. Выступление под нейтральным флагом? Не знаю, это будет решать наша федерация. От нас не так уж много зависит», – добавила спортсменка.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизавета Анна -Мария
Ангелина, верь. Но надежд мало(!
На Ангелину смотреть- сплошное эстетическое удовольствие. Ни в одной стране нет такой красавицы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий