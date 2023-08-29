Ангелина Мельникова: «Верю, что можно будет попасть на Олимпиаду. Буду тренироваться, готовиться, чтобы, если что, быть в хорошей форме»

Гимнастка Ангелина Мельникова не думает о завершении карьеры.

«Нет, я о завершении карьеры не думаю. Мне сейчас непросто находить мотивацию, но я хотя бы какую-то нашла. В чем? В маленьких детишках, девочках, которые смотрят на меня, равняются. Чувствую за собой такую ответственность.

Не могу оставить, уйти. Это будет просто неправильно по отношению к гимнастике», – сказала олимпийская чемпионка.

Также Мельникова верит, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2024 в .

«Верю, конечно, что можно будет попасть на Олимпиаду. Буду тренироваться, готовиться, чтобы, если что, быть в хорошей форме.

У нас еще, кстати, нет основного списка критериев. Выступление под нейтральным флагом? Не знаю, это будет решать наша федерация. От нас не так уж много зависит», – добавила спортсменка.