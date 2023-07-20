Лидия Иванова о нейтральном статусе: «Мы сильнейшая спортивная держава планеты! Необходимо соревноваться только на равных условиях с соперниками»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG Париж-2024 Лидия Иванова Гимнастика

Лидия Иванова высказалась о допуске российских гимнастов к турнирам под нейтральным флагом.

«С какой стати Россию так принижают? Ведь мы сильнейшая спортивная держава планеты! Я считаю, нам необходимо соревноваться только на равных условиях с соперниками безо всяких оговорок.

К тому же вызывает вопросы тот момент, что стартовать на турнирах под эгидой FIG отечественные гимнасты смогут только с 1 января 2024-го. Таким образом, они пропустят чемпионат мира-2023, который является квалификационным на Олимпиаду.

С другой стороны, в командных первенствах предыдущих Игр и мужская, и женская сборные России завоевали золото. Возможно, этого окажется достаточно, чтобы получить пропуск в Париж.

На сто процентов уверена: нас допустят. А пока как-то все не складывается: вроде бы одержана победа, но есть нюансы.

Пока FIG вроде бы вернула отечественных гимнастов, чтобы не выглядеть плохой. И опять оставляют этот хвост в виде нейтрального статуса. Они вроде бы не против нашего участия, но не позволяют выступить на ЧМ.

Все там хотят нас вернуть, но лишены самостоятельности», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. 

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27 комментариев

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Ivan Balashov
А когда-то эти фразы звучали в "Нашей раше".
+54
0
+54
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Bartez1986
86 лет бабушке, что с нее взять. там дедушка моложе нее таких дел наворотил...
+37
-3
+34
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Денис Давыдов
может ей кто нить расскажет, что происходит? 🤣
хотя бесполезно наверняка
+26
-1
+25
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чекушка вина
Ответ Денис Давыдов
может ей кто нить расскажет, что происходит? 🤣 хотя бесполезно наверняка
справедливости ради мы никогда не были самой сильной спортивной державой
+17
-3
+14
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Bayern-fan
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХААХАХАХХААААА

вот с чего всегда можно поугарать с российской пропаганды, так это с умения производить своего рода контент в отрыве от какого-либо контекста)))
в итоге складывается ощущение, что идет бесконечный лайв стрим из дурдома

и все бы ничего, ну развлекаются фрики, да только вот руки у них в крови уже даже не по локоть.
+12
-1
+11
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Olga.t
Ответ Денис Давыдов
может ей кто нить расскажет, что происходит? 🤣 хотя бесполезно наверняка
Бесполезно...
Она на своей волне, пропитана насквозь пропагандой.
+9
-2
+7
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Ден Ден
"С какой стати Россию так принижают? Ведь мы сильнейшая спортивная держава планеты!"
То есть по её логике не сильнейших можно принижать?
+5
0
+5
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чекушка вина
Ответ All These Things I Hate
справедливости ради, Украину так никто и не называл
у тебя комплекс ?
+5
-1
+4
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Игорь М.
Ответ Валерий Панков
какая вы держава
Мы живём в самой прекрасной стране на свете и все остальные страны нам ЗАВИДУЮТ!
+3
0
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чекушка вина
Ответ Денис Давыдов
ой я в такие подробности не вдаюсь кто там сильнейший, мне это неинтересно 😄
по компутеру сказали что мы чемпионат мира по футболу выиграли
+4
-1
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Вечно в бане
« А пока как-то все не складывается: вроде бы одержана победа, но есть нюансы.»

А вот тут сыглы. Устами блаженной бабульки глаголет истина.
+1
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Рус Киссенжер
про вторую армию мира уже слышали. в итоге - вторая снизу.
+1
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чекушка вина
Ответ Bartez1986
86 лет бабушке, что с нее взять. там дедушка моложе нее таких дел наворотил...
фабьен дедушка мне кажется еще не всех делов натворил
+3
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Денис Давыдов
Ответ чекушка вина
по компутеру сказали что мы чемпионат мира по футболу выиграли
ееее гойда 😄
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чекушка вина
Ответ dpv
Тут дело совсем не в справедливости.
А в чем дело ?
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dpv
Ответ чекушка вина
справедливости ради мы никогда не были самой сильной спортивной державой
Тут дело совсем не в справедливости.
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Денис Давыдов
Ответ чекушка вина
справедливости ради мы никогда не были самой сильной спортивной державой
ой я в такие подробности не вдаюсь кто там сильнейший, мне это неинтересно 😄
+1
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Валерий Панков
Ответ Ivan Balashov
А когда-то эти фразы звучали в "Нашей раше".
какая вы держава
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Кавабунга Шреддоголовый
"Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют.
- Ведь именно мы повернули вспять реки и счетчики электроэнергии.
- Ведь Россия - страна контрастов: это мы придумали автомат Калашникова и Чебурашку.
Именно мы не подчинились ни Гитлеру, ни утренней гимнастике.
Это мы придумали душиться одеколоном изнутри.
Только мы можем пойти на медведя с голыми руками, а в гей-клуб с голыми ногами.
Именно мы первыми полетели в космос и первыми прилетелииз него.
Мы придумали водородную бомбу, автомобиль «Жигули» и много других страшных вещей.
Это мы можем делать три вещи одновременно: сидеть на унитазе, читать газету и курить".
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алексей любовь
Это какая из Отряда?
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Bashibuzuck
Обнуление не предлагает, и на том спасибо😁
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