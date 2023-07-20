Лидия Иванова о нейтральном статусе: «Мы сильнейшая спортивная держава планеты! Необходимо соревноваться только на равных условиях с соперниками»
Лидия Иванова высказалась о допуске российских гимнастов к турнирам под нейтральным флагом.
«С какой стати Россию так принижают? Ведь мы сильнейшая спортивная держава планеты! Я считаю, нам необходимо соревноваться только на равных условиях с соперниками безо всяких оговорок.
К тому же вызывает вопросы тот момент, что стартовать на турнирах под эгидой FIG отечественные гимнасты смогут только с 1 января 2024-го. Таким образом, они пропустят чемпионат мира-2023, который является квалификационным на Олимпиаду.
С другой стороны, в командных первенствах предыдущих Игр и мужская, и женская сборные России завоевали золото. Возможно, этого окажется достаточно, чтобы получить пропуск в Париж.
На сто процентов уверена: нас допустят. А пока как-то все не складывается: вроде бы одержана победа, но есть нюансы.
Пока FIG вроде бы вернула отечественных гимнастов, чтобы не выглядеть плохой. И опять оставляют этот хвост в виде нейтрального статуса. Они вроде бы не против нашего участия, но не позволяют выступить на ЧМ.
Все там хотят нас вернуть, но лишены самостоятельности», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.
хотя бесполезно наверняка
вот с чего всегда можно поугарать с российской пропаганды, так это с умения производить своего рода контент в отрыве от какого-либо контекста)))
в итоге складывается ощущение, что идет бесконечный лайв стрим из дурдома
и все бы ничего, ну развлекаются фрики, да только вот руки у них в крови уже даже не по локоть.
Она на своей волне, пропитана насквозь пропагандой.
То есть по её логике не сильнейших можно принижать?
А вот тут сыглы. Устами блаженной бабульки глаголет истина.
- Ведь именно мы повернули вспять реки и счетчики электроэнергии.
- Ведь Россия - страна контрастов: это мы придумали автомат Калашникова и Чебурашку.
Именно мы не подчинились ни Гитлеру, ни утренней гимнастике.
Это мы придумали душиться одеколоном изнутри.
Только мы можем пойти на медведя с голыми руками, а в гей-клуб с голыми ногами.
Именно мы первыми полетели в космос и первыми прилетелииз него.
Мы придумали водородную бомбу, автомобиль «Жигули» и много других страшных вещей.
Это мы можем делать три вещи одновременно: сидеть на унитазе, читать газету и курить".