Лидия Иванова о нейтральном статусе: «Мы сильнейшая спортивная держава планеты! Необходимо соревноваться только на равных условиях с соперниками»

Лидия Иванова высказалась о допуске российских гимнастов к турнирам под нейтральным флагом.

«С какой стати Россию так принижают? Ведь мы сильнейшая спортивная держава планеты! Я считаю, нам необходимо соревноваться только на равных условиях с соперниками безо всяких оговорок.

К тому же вызывает вопросы тот момент, что стартовать на турнирах под эгидой FIG отечественные гимнасты смогут только с 1 января 2024-го. Таким образом, они пропустят чемпионат мира-2023, который является квалификационным на Олимпиаду.

С другой стороны, в командных первенствах предыдущих Игр и мужская, и женская сборные России завоевали золото. Возможно, этого окажется достаточно, чтобы получить пропуск в .

На сто процентов уверена: нас допустят. А пока как-то все не складывается: вроде бы одержана победа, но есть нюансы.

Пока FIG вроде бы вернула отечественных гимнастов, чтобы не выглядеть плохой. И опять оставляют этот хвост в виде нейтрального статуса. Они вроде бы не против нашего участия, но не позволяют выступить на ЧМ.

Все там хотят нас вернуть, но лишены самостоятельности», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.