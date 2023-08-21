Родионенко о допуске российских гимнастов: «Мое мнение такое: пока не определится ситуация с СВО, нас будут мучить»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко FIG Париж-2024 Политика Гимнастика

Тренер российских гимнастов рассказала о шансах отобраться на Олимпиаду-2024.

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

– Международная федерация приняла предварительное решение допускать нас в нейтральном статусе, но только индивидуальных спортсменов. И после этого совещания они обещали дать расшифровку, что они подразумевают. Но до сих пор официального документа мы не получили.

У нас есть возможность принять участие в турнирах весной следующего года, с тем, чтобы завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх. Вот все, что я могу сказать на данный момент.

– Шансы отобраться на Олимпиаду есть?

– Да.

– Но есть шанс, чтобы не допустят ведущих спортсменов?

– Да, я подтверждаю ваши слова. Однако все это пока разговоры. Пока мы можем только предполагать.

Мое мнение такое: пока не определится ситуация с СВО, они будут нас мучить. Если у нас все сложится благополучно, то многие страны изменят свое отношение, – сказала Валентина Родионенко.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
полтора года уже почти прошли, а они слова "война" до сих пор боятся произнести
о чём речь вообще может быть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий