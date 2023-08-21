Родионенко о допуске российских гимнастов: «Мое мнение такое: пока не определится ситуация с СВО, нас будут мучить»

Тренер российских гимнастов рассказала о шансах отобраться на Олимпиаду-2024.

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

– Международная федерация приняла предварительное решение допускать нас в нейтральном статусе, но только индивидуальных спортсменов. И после этого совещания они обещали дать расшифровку, что они подразумевают. Но до сих пор официального документа мы не получили.

У нас есть возможность принять участие в турнирах весной следующего года, с тем, чтобы завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх. Вот все, что я могу сказать на данный момент.

– Шансы отобраться на Олимпиаду есть?

– Да.

– Но есть шанс, чтобы не допустят ведущих спортсменов?

– Да, я подтверждаю ваши слова. Однако все это пока разговоры. Пока мы можем только предполагать.

Мое мнение такое: пока не определится ситуация с СВО, они будут нас мучить. Если у нас все сложится благополучно, то многие страны изменят свое отношение, – сказала Валентина Родионенко.