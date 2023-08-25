Мельникова о том, в чем находит мотивацию: «Публика и детишки, которые от меня фанатеют. Сейчас мне хочется выступать для них»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Гимнастика

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, в чем находит мотивацию для выступлений.

«Чувствую, что мне уже не 18 лет, а 23. То есть в 18 лет я могла чуть‑чуть размяться, потом подойти и сделать. Сейчас, конечно, нет. Мне надо, как старичку, десять раз помяться.

Публика, наверное, и детишки, которые от меня фанатеют, – в этом я нашла мотивацию. Сейчас мне хочется выступать для них», – сказала олимпийская чемпионка и чемпионка мира.

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