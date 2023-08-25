Апелляционное слушание по делу об отстранении Ирины Винер пройдет 16 октября

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) Василий Титов GEF Гимнастика

Слушания по жалобе Ирины Винер на ее отстранение пройдут в октябре.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях Международной федерации гимнастики (FIG) в любой форме. 

Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020, где Дина Аверина стала второй, а также с недопуском россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике. 

27 марта Винер подала апелляцию на решение дисциплинарной комиссии. 

«Апелляционное слушание назначено на 16 октября, во вторую половину дня. До этого момента ждем. Все слушание пройдет в один день», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. 

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

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