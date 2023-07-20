Винер о допуске гимнастов в нейтральном статусе: «Сначала мы должны услышать реакцию нашей страны, правительства, Минспорта. Тяжело рассуждать, поедем ли на ОИ»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер высказалась о допуске российских гимнастов к турнирам в нейтральном статусе.

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

«Сначала мы должны услышать реакцию нашей страны, правительства, Министерства спорта.

Сейчас говорят, что наши гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе. А кто-то может объяснить, что это значит? На предыдущих Играх, когда наши ребята стояли на пьедестале, поднимался флаг ОКР, играла композиция Чайковского. А что будет в Париже?

Мне тяжело рассуждать, сможет ли сборная России по художественной гимнастике соревноваться на ОИ-2024. Ведь еще вчера говорили, что нам позволят стартовать на правах беженцев.

И как себе представить выступление без командного первенства? То есть допустят только тех, кто будет в индивидуальном? В таком случае в коллективе могут начаться обиды.

Все это напоминает историю с троянским конем. Получается, синхронистки, например, вовсе никуда не поедут», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Алина Кабаева: «Россияне должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима»

4 комментария

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Ебздрогыч
Сама того не желая, Винер сказала правду и выдала базу: как главный скажет, так и будет. И все быстренько переобуются.
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Olga.t
Реакция самих спортсменов вообще никому не интересна. Важно, что скажут "наверху", все возьмут " под козырёк " и поддержат политику партии... Даже не шифруется, обалдеть...

"Своё мнение"?
Нет, а зачем?
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слесарь Гавриленко
история троянского коня не про это!
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Святослав Лис
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А еще недавно бьІло, приползут на коленях.
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