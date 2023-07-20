Винер о допуске гимнастов в нейтральном статусе: «Сначала мы должны услышать реакцию нашей страны, правительства, Минспорта. Тяжело рассуждать, поедем ли на ОИ»

Ирина Винер высказалась о допуске российских гимнастов к турнирам в нейтральном статусе.

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«Сначала мы должны услышать реакцию нашей страны, правительства, Министерства спорта.

Сейчас говорят, что наши гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе. А кто-то может объяснить, что это значит? На предыдущих Играх, когда наши ребята стояли на пьедестале, поднимался флаг ОКР, играла композиция Чайковского. А что будет в Париже?

Мне тяжело рассуждать, сможет ли сборная России по художественной гимнастике соревноваться на ОИ-2024. Ведь еще вчера говорили, что нам позволят стартовать на правах беженцев.

И как себе представить выступление без командного первенства? То есть допустят только тех, кто будет в индивидуальном? В таком случае в коллективе могут начаться обиды.

Все это напоминает историю с троянским конем. Получается, синхронистки, например, вовсе никуда не поедут», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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