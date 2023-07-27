Ирина Винер: «Не верю, что будем выступать на Олимпиаде‑2024 – в последнюю минуту могут принять решение, что Россию не допускают»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России FIG Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер не верит в допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Подвижки в FIG (Международной федерации гимнастики) есть, нам разрешают выступать с 1 января, но при этом говорят, что даже если мы попадем на Олимпийские игры по отбору, то само участие в Олимпиаде еще будет решаться.

Я в это не верю. Выступать мы, конечно, будем, но не верю, что будем выступать на ОИ‑2024, потому что в последнюю минуту могут принять решение о том, что Россию не допускают. И это будет еще больший удар для тех спортсменов, которые выступают.

Поэтому к этому надо готовиться к этому заранее. Будем считать результаты только сегодняшнего дня и ни в коем случае не надеяться, что все у нас будет хорошо», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гиманстики.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shahmur
Не верю что дед разрулит все что натворил за 23 года, в последний момент скажет мир это война, свобода это рабство, жизнь это смерть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий