Ирина Винер: «Не верю, что будем выступать на Олимпиаде‑2024 – в последнюю минуту могут принять решение, что Россию не допускают»

Ирина Винер не верит в допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Подвижки в FIG (Международной федерации гимнастики) есть, нам разрешают выступать с 1 января, но при этом говорят, что даже если мы попадем на Олимпийские игры по отбору, то само участие в Олимпиаде еще будет решаться.

Я в это не верю. Выступать мы, конечно, будем, но не верю, что будем выступать на ОИ‑2024, потому что в последнюю минуту могут принять решение о том, что Россию не допускают. И это будет еще больший удар для тех спортсменов, которые выступают.

Поэтому к этому надо готовиться к этому заранее. Будем считать результаты только сегодняшнего дня и ни в коем случае не надеяться, что все у нас будет хорошо», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гиманстики.