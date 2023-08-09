Горносько о специальном призе за артистизм от Кабаевой на Играх стран СНГ: «Получить такой титул от Алины Маратовны приятно. В детстве я о таком бы только мечтала»

Белорусская гимнастка Алина Горносько рассказала о своей реакции на приз от Алины Кабаевой.

На Играх стран СНГ Горносько получила специальный приз за артистизм от Благотворительного фонда из рук олимпийской чемпионки Афин-2004.

– После многоборья ты написала в своих социальных сетях: «Пойду еще поработаю над артистикой». Можешь немного рассказать об этом?

– Я – человек, который дарит красивую художественную гимнастику. Кому-то я могу не нравиться, но пока я здесь, буду делать все хорошо. Кто-то с этим не согласен, бывают сложности. Работу судей я всегда буду обходить стороной, никогда не буду лезть к ним в бумажки, тетрадки. Соревнования прошли как никогда сложно, неожиданно...

– Но все же ты в упражнениях очень эмоциональная, поэтому приз от Алины Кабаевой был ожидаем...

– А я удивилась. После многоборья я дала себе кличку «самая неэмоциональная гимнастка», ха-ха. Получить такой титул от Алины Маратовны приятно. Я действительно старалась еще что-то преподнести. В детстве я о таком бы только мечтала.

– Все же, эти эмоции, вовлеченность в образ – это у тебя само получается или отдельно отрабатывается?

– Я не буду кривляться, что какие-то нехорошие правила международной федерации гимнастики, потому что бригада артистики заставила весь мир поработать над этой артистикой. Кому-то нужно пооткрывать рот, кому-то покривляться, а кому-то постоять перед зеркалом.

Я уверена, мы точно так же, как и все, подходим к выбору музык, образа. Прожить это все на площадке, за минуту тридцать пропустить все через себя, чтобы зрители сказали: «верю» – это на словах. Надо отрабатывать в зале. Безлико тренироваться и отыгрывать только на площадке невозможно.

Надо подводить себя ко второму-третьему прогону, чтобы делать упражнение с эмоциями. Они просто так тоже не родятся, их надо воспитывать. Это все зависит от человека и его внутреннего мира, – сказала бронзовый призер Токио-2020.