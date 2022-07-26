Алина Горносько: «Общаюсь с Талалайкиной и Хромых. С Майей мы пересеклись на соревнованиях в Дубае, она мне сказала, что именно я ее зацепила»

Бронзовый призер Токио-2020 по художественной гимнастике белоруска рассказала, что общается с российскими фигуристками.

– Ты указала в анкете, что любишь фигурное катание.

– Да! Я общаюсь с российскими фигуристками, кстати. Так получилось, ха-ха. Это очень красивый вид спорта, не менее грациозный, чем наш. Очень интересно за ними наблюдать, особенно в наше межсезонье, когда у них самый разгар соревнований. Конечно, на Олимпиаде в Пекине очень за них болели. Хотелось бы встретиться вживую.

– С кем из девчонок общаешься?

– С Машей Талалайкиной и с Майей Хромых. С Майей мы пересеклись на соревнованиях в Дубае, она мне написала, я была очень удивлена. Она поблагодарила меня, подбодрила, поздравила. Сказала, что именно я ее зацепила, было безумно приятно. С тех пор общаемся. Но, конечно, слежу и за лидерами – за Аней Щербаковой, Сашей Трусовой, Камилой Валиевой. За всех переживаю.

– С какими эмоциями смотрела Пекин? Там накал был почти такой же, как у вас в Токио.

– Да, это точно, было не менее интересно окунуться в атмосферу зимних Олимпийских игр. Ограничения были что у нас, что у них, но мне казалось, что у них еще сильнее. У девочек была невероятная борьба, – сказала Горносько.