Художественная гимнастика. Игры стран СНГ. Арина Аверина выиграла золото в обруче, Крамаренко – в булавах и ленте

На Играх стран СНГ разыграны медали в отдельных видах многоборья в художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Игры страны СНГ

Минск

6 августа

Отдельные виды многоборья

Обруч

1. (Россия) – 36,1

2. (Россия) – 35,1

3. (Беларусь) – 33,35

Мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) – 36,8

2. Лала Крамаренко (Россия) – 35,0

3. Елизавета Зорькина (Беларусь) – 34,15

4. Анна Попова (Россия) - 33,7

Булавы

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,65

2. Алина Горносько (Беларусь) – 35,85

3. Анна Попова (Россия) – 35,5

Лента

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,6

2. Анна Попова (Россия) – 34,85

3. Алина Горносько (Беларусь) – 34,1

5 августа

Многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) – 108,05

2. Алина Горносько (Беларусь) – 105,85

3. Анна Попова (Россия) – 100,25