Художественная гимнастика. Игры стран СНГ. Арина Аверина выиграла золото в обруче, Крамаренко – в булавах и ленте
На Играх стран СНГ разыграны медали в отдельных видах многоборья в художественной гимнастике.
Художественная гимнастика
Игры страны СНГ
Минск
6 августа
Отдельные виды многоборья
Обруч
1. Арина Аверина (Россия) – 36,1
2. Лала Крамаренко (Россия) – 35,1
3. Алина Горносько (Беларусь) – 33,35
Мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) – 36,8
2. Лала Крамаренко (Россия) – 35,0
3. Елизавета Зорькина (Беларусь) – 34,15
4. Анна Попова (Россия) - 33,7
Булавы
1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,65
2. Алина Горносько (Беларусь) – 35,85
3. Анна Попова (Россия) – 35,5
Лента
1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,6
2. Анна Попова (Россия) – 34,85
3. Алина Горносько (Беларусь) – 34,1
5 августа
Многоборье
1. Лала Крамаренко (Россия) – 108,05
2. Алина Горносько (Беларусь) – 105,85
3. Анна Попова (Россия) – 100,25
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