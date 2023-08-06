Художественная гимнастика. Игры стран СНГ. Арина Аверина выиграла золото в обруче, Крамаренко – в булавах и ленте

Теги художественная гимнастика результаты сборная России (художественная гимнастика) сборная Беларуси (художественная гимнастика) Арина Аверина Алина Горносько Лала Крамаренко Игры стран СНГ Анна Попова Елизавета Зорькина Гимнастика

На Играх стран СНГ разыграны медали в отдельных видах многоборья в художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Игры страны СНГ

Минск

6 августа

Отдельные виды многоборья

Обруч

1. Арина Аверина (Россия) – 36,1

2. Лала Крамаренко (Россия) – 35,1

3. Алина Горносько (Беларусь) – 33,35

Мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) – 36,8

2. Лала Крамаренко (Россия) – 35,0

3. Елизавета Зорькина (Беларусь) – 34,15

4. Анна Попова (Россия) - 33,7

Булавы 

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,65

2. Алина Горносько (Беларусь) – 35,85

3. Анна Попова (Россия) – 35,5

Лента

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,6

2. Анна Попова (Россия) – 34,85

3. Алина Горносько (Беларусь) – 34,1

5 августа

Многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) – 108,05

2. Алина Горносько (Беларусь) – 105,85

3. Анна Попова (Россия) – 100,25

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1 комментарий

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Россия и Беларусь - какое хорошее СНГ получилось.
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