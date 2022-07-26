Горносько о возможном пропуске Олимпиады-2024: «Страшно об этом думать. Наш вид спорта не несет никакой политической окраски, никаких пропаганд»

Бронзовый призер Токио-2020 по художественной гимнастике высказалась об отстранении белорусских и российских спортсменов от международных стартов.

– Насколько это переживательно, когда проходят крупнейшие старты, а выступить на них нет возможности?

– Больно смотреть. Не очень хочется обсуждать, но, конечно, следим за результатами, следим за лидерами. Я очень дружелюбная, со всеми хорошо общаюсь – с болгарскими гимнастками, с израильскими, итальянскими. Все могут написать, что тебя не хватает, или спросить, как у тебя дела, но пока это ни на что не влияет.

– А в плане мотивации…

– Мотивацию черпаем от маленьких детей, от небольших турниров в Минске, в России, когда тебя принимают за родную и говорят теплые слова. Тебе хочется работать, несмотря на любую боль и ограничения.

– Понимаю, что об этом тяжело говорить. Но Олимпиада в уже через два года, для наших сборных ее может и не быть...

– Страшно об этом думать, если честно. Хочется о чем-то приятном. Что все сложится хорошо и будет, как раньше. Все мы – просто дети, друзья. Наш вид спорта не несет никакой политической окраски, никаких пропаганд. Очень надеюсь, что все будет хорошо у нас, – сказала Горносько.