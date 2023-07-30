Депутат Свищев: «Ирина Винер – знаковая фигура как в российском, так и в мировом спорте»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирину Винер с 75-летием.

«С Ириной Александровной Винер связана целая эпоха в гимнастике, она создавала славу как для советского, так и для российского спорта.

Присоединяемся к поздравлениям и от федерации керлинга (которую возглавляет Свищев – Sportrs.ru), и от Госдумы.

Ирина Винер – знаковая фигура как в российском, так и в мировом спорте, она воспитала не одно поколение выдающихся гимнасток.

Хочется пожелать крепкого здоровья и продолжения спортивных успехов!» – сказал депутат.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур