Депутат Свищев: «Ирина Винер – знаковая фигура как в российском, так и в мировом спорте»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирину Винер с 75-летием.
«С Ириной Александровной Винер связана целая эпоха в гимнастике, она создавала славу как для советского, так и для российского спорта.
Присоединяемся к поздравлениям и от федерации керлинга (которую возглавляет Свищев – Sportrs.ru), и от Госдумы.
Ирина Винер – знаковая фигура как в российском, так и в мировом спорте, она воспитала не одно поколение выдающихся гимнасток.
Хочется пожелать крепкого здоровья и продолжения спортивных успехов!» – сказал депутат.
Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур
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