Винер – на вопрос о любимых ученицах: «Во главе угла для меня стоит Кабаева. И не только из-за завоеванных наград»

Ирина Винер рассказала об отношении к олимпийской чемпионке Алине Кабаевой.

– Вас наверняка много раз спрашивали о любимых ученицах...

– Конечно, их много. Назовешь одну – обидишь другую. А перечислять всех, с кем работала, долго, хотя, наверное, это было бы наиболее справедливо. Ведь без желания вложить душу в каждую спортсменку, в ее выход на ковер и элемент программы ничего, наверное, не получилось бы. Сколько ни мучайся… Без отдачи нет тепла. Всегда провожаю детей словами: «Любовь и свет».

– И все-таки: ваш личный рейтинг?

– Его не существует, никогда не составляла. Как говорится, вторых много…Во главе же угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева. И не только из-за завоеванных наград.

– Землячка. Из Ташкента.

– Нет, вот это точно не имеет значения. По совокупности таланта и человеческих качеств. Она улыбалась в любой ситуации, покоряла зал и судей потрясающим настроем. Кроме того, Алина всегда слышала меня и слушала.

Уже как-то говорила вам в интервью: если бы даже скомандовала (абсолютно умозрительно, абстрактно!), мол, прыгни с десятого или двадцатого этажа, так нужно, все будет хорошо, и Алина шагнула бы вперед, тут же выполнила бы приказ без тени сомнения. Поскольку, повторяю, безгранично верила мне.

В итоге мы добились профессиональных высот. Блестящая гимнастка, талантливая девочка, сумевшая реализовать потенциал. С ее помощью художественная гимнастика вышла на иной уровень.

– Полагаете, такая слепая вера – это хорошо?

– Разумеется. Алина знала: никогда не сделаю, не посоветую того, что может ей навредить. Так и надо – верить тренеру, надеяться на свои силы и любить гимнастику. Без этого не добиться побед, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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