Путин поздравил Винер с 75-летием: «С вашим именем связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта»

Владимир Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием.

Винер – заслуженный тренер РФ. Она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

«Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения.

С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх.

И конечно, отмечу Ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур