Путин поздравил Винер с 75-летием: «С вашим именем связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Владимир Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием.

Винер – заслуженный тренер РФ. Она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

«Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения.

С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх.

И конечно, отмечу Ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур

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10 комментариев

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Arty K.
Сваху поздравил, молодец
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Александр Калачев
Прямо во время парада что ли
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bathedd
Забыл за молодую жену поблагодарить
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Igor Vladimirov
В никому неинтересном и ненужном виде спорта
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Savarona25
Почему прочитав новость я подумал про Розу Сябитову?
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TeRex
Спортс, у вас в предложении "Винер - заслуженная мамка РФ" 8 ошибок.
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Вадим Николаевич
петропавловская крепость в прямом эфире
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Оператор Дзюбы
очередное звание героя России присвоил хоть?
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Dmitry Koway
Ответ bathedd
Забыл за молодую жену поблагодарить
это уже старенькая. новых с фигурки подвозят
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