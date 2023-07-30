Путин поздравил Винер с 75-летием: «С вашим именем связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта»
Владимир Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием.
Винер – заслуженный тренер РФ. Она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.
«Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения.
С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх.
И конечно, отмечу Ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.
Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур
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