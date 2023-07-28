Винер о разводе с Усмановым: «Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Алишер Усманов сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер высказалась о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.

– Вы сегодня несколько раз упоминали [сына] Антона, но ни слова не сказали об Алишере Усманове.

– А почему я должна о нем говорить?

– Хотя бы по той причине, что прожили вместе 30 лет. 

– Нет, дядя, значительно больше! 44 года.

– В законном браке состояли 30. С 1992-го до 2022-го. Факт!

– Я была с ним в разные времена, что, поверьте, намного важнее, чем печать в паспорте. 

– Алишер Бурханович продолжает вам помогать или же вы лишились главного спонсора?

– Вот зачем эти вопросы, скажите?.. Наверняка же знаете: о бывших супругах говорят или хорошо, или никак. Предпочитаю молчать. Не хочу касаться прошлого. Когда требовалась моя помощь, я была рядом в самое трудное для него время. Если бы все начать заново, сделала бы точно так же.

Не могу бросить человека в тяжелую минуту, это претит моей натуре. А что случилось дальше, это, как уже вам говорила, не мои проблемы. Страница перевернута на веки вечные. Аминь.

– Такое чувство, у вас есть обида на бывшего мужа.

­– Еще раз скажу: это очень личное. Может, когда-нибудь решу высказаться по этому поводу. Вряд ли в интервью. Скорее в книге. Но не в той, что выходит сейчас. Пока не готова говорить подробно.

Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не попала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него.

­– А как же ваша вилла на хорватском острове Корчула?

­– Во-первых, не на Корчуле, а в городе Оребич, который расположен на материке. Да, он купил эту виллу мне, там была база для летних сборов нашей сборной. Сейчас ее нет. Все, закрыли тему, пока по-настоящему на вас не рассердилась, – ответила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов разводятся после 30 лет в браке

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15 комментариев

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Ебздрогыч
То есть они разошлись, и так совпало, что именно в период санкций.

- Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!
- Вы пьяны?
- Да, но так совпало.
+42
-4
+38
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Oleg Olegov
Многие думали, что это был не хитрый ход конём, а тупой шитый белыми нитками ход конем.
+25
-2
+23
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U
Ну если честно "хитрым" этот ход никто не называл.
+18
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Назар Игорь
Была без радости любовь, разлука будет без печали.
+4
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fewral
Надо же...стоит что-то неудобное спросить, как барыня рассердилась, ножкой топнула...
+4
0
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Олег Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
То есть они разошлись, и так совпало, что именно в период санкций. - Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне! - Вы пьяны? - Да, но так совпало.
Денег Усманов у россиян знатно прихватил...Но журналистам расскажет, что нажил непосильным трудом...
+7
-3
+4
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Сергей Орлов
Винер держит всех за идиотов. Какая прелесть.
+4
-1
+3
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arisstopane
вот...совершенно случайно знаком со-всеми тремя мужьями орденоносски)
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bushmen
Сложный чел эта Винер..Очень много апломба,да и возраст..
+2
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Melnikov1968
Это был именно ход конём, чтобы избежать санкций. Таким людям как Винер и Усманов верить нельзя. За деньги готовы на любые комбинации.
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вовочка6762
Ну что же , у молодых все может произойти , может удоволетворять перестал в койке , а может завел подружку помоложе ...
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papadok
Так и не понял, то ли виллы нет, то ли базы на ней нет, то ли сборной нет. В общем, если что - мы люди мира, лучше нас не сердите :)
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leon01
Ну теперь хлеб без масла
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HRYNDEL
НАСрать!
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