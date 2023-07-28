Винер о художественной гимнастике на ОИ-2020: «Все непредвзятые люди понимали: по отношению к российским спортсменкам творится несправедливость»

На Олимпиаде-2020 в Токио израильтянка Линой Ашрам выиграла личное многоборье по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина стала второй, Арина Аверина – четвертой. В ходе соревнований российская сторона выразила недовольство судейскими оценками.

– Кстати о судьях. Тянущаяся с олимпийского Токио история между Линой Ашрам и сестрами Авериными закрыта?

– Вы же знаете, чего мне стоила попытка защитить своих детей. В Токио оценку Дины Авериной, от которой зависела судьба золотой медали в многоборье, судейская коллегия не выводила шесть минут, хотя по регламенту должна была уложиться максимум в полторы. Потом даже наш президент упомянул этот эпизод в разговоре с Диной.

Все непредвзятые люди понимали: по отношению к российским спортсменкам творится несправедливость. Об этом я и сказала публично. Думаю, имею право на собственное мнение после выигрыша 51 медали Олимпийских игр и 416 медалей чемпионатов мира и Европы.

– Достойные цифры.

– Мне тоже так кажется… В итоге же Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала меня (высказывания Винер на Олимпиаде-2020 были расценены как нарушение правил FIG – Sports.ru) и сделала это так хитро, что буду вынуждена пропустить не только ближайшую Олимпиаду в Париже, но и следующую, которая состоится еще через четыре года – в 2028-м.

Наказали меня тем, что не смогу выводить команду России, не получу аккредитацию. Вот такая теперь свобода слова и демократия для человека, подготовившего к пяти Олимпиадам команду, которая не знала ни единого проигрыша. Как вам вариант? – сказала Винер.

«С таким судейством у художественной гимнастики нет будущего». Ирина Винер в гневе после серебра Токио-2020