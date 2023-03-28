Дмитрий Васильев: «Безопасность на Олимпиаде-2024 никто обеспечить не сможет. Париж сейчас полыхает, что там будет через год, никто не знает»

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не стоит ехать на ОИ-2024 в Париж.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Соглашаться на такие условия не нужно, потому что они дискриминируют наших спортсменов. Причем по политическим признакам, хотя МОК должен являться спортивной организацией и не иметь отношения к политике. Но сейчас сами блюстители закона его же и нарушают.

Но даже если бы этих условий не было, то на эту Олимпиаду все равно ехать не надо, потому что безопасность на ней никто обеспечить не сможет. Париж сейчас полыхает, что там будет через год, никто не знает, может быть, и совсем все печально.

И уж тем более они не упустят возможность устроить провокацию. Да и в субъективных видах спорта может получиться такая же история, как в Токио с сестрами Авериными в художественной гимнастике. Думаю, мы даже в синхронном плавании ни одной золотой медали не завоюем. Ради чего тогда туда ехать?» – цитирует двукратного олимпийского чемпиона по биатлону ТАСС.

«Абсолютно не согласен с мнением Татьяны Тарасовой. Она великий тренер и выдающийся человек, но на Олимпийские игры в нынешней ситуации нам ехать нельзя. Даже с точки зрения безопасности. Кто может нам в Париже обеспечить безопасность, если они с собой-то не могут разобраться, вон у них что творится.

А сейчас весь западный мир настроен против российских спортсменов. Там могут быть провокации любого рода, связанные с допингом, с жизнью», – приводит слова Васильева Sport24.

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