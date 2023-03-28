Дмитрий Васильев: «Безопасность на Олимпиаде-2024 никто обеспечить не сможет. Париж сейчас полыхает, что там будет через год, никто не знает»

Теги Татьяна Тарасова синхронное плавание допинг художественная гимнастика МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Токио-2020 Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) сборная России (художественная гимнастика) Политика Дина Аверина Арина Аверина Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не стоит ехать на ОИ-2024 в Париж.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Соглашаться на такие условия не нужно, потому что они дискриминируют наших спортсменов. Причем по политическим признакам, хотя МОК должен являться спортивной организацией и не иметь отношения к политике. Но сейчас сами блюстители закона его же и нарушают.

Но даже если бы этих условий не было, то на эту Олимпиаду все равно ехать не надо, потому что безопасность на ней никто обеспечить не сможет. Париж сейчас полыхает, что там будет через год, никто не знает, может быть, и совсем все печально.

И уж тем более они не упустят возможность устроить провокацию. Да и в субъективных видах спорта может получиться такая же история, как в Токио с сестрами Авериными в художественной гимнастике. Думаю, мы даже в синхронном плавании ни одной золотой медали не завоюем. Ради чего тогда туда ехать?» – цитирует двукратного олимпийского чемпиона по биатлону ТАСС.

«Абсолютно не согласен с мнением Татьяны Тарасовой. Она великий тренер и выдающийся человек, но на Олимпийские игры в нынешней ситуации нам ехать нельзя. Даже с точки зрения безопасности. Кто может нам в Париже обеспечить безопасность, если они с собой-то не могут разобраться, вон у них что творится.

А сейчас весь западный мир настроен против российских спортсменов. Там могут быть провокации любого рода, связанные с допингом, с жизнью», – приводит слова Васильева Sport24.

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8 комментариев

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Alexandr Alexandrov
Ответ Кондаша42
Он не знает, где находится Париж.
В Челябинской области, там ещё Варна , Берлин , Лейпциг.
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Ковид 07.10.52
А типов из одного города все коровы соседские беспокоят...своих -то уже загубили...Когда же они пластинку сменят с загнивающим западом....тьфу...
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Кондаша42
Он не знает, где находится Париж.
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Dimasina Dimas
Ответ Дэннис Молинарев
То ли дело у нас, тишина и спокойствие, всего-лишь маленькая СВО…
ну да, по сравнению с францией очень даже спокойно все в РФ
+2
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Леван Мкртчян
Вообще никакой не патриот. Даже не знает простых вещей , что уже нет никакого Парижа. Он замерз этой зимой
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Iuasamotu
Если не ходить по ночам по Парижу и не искать приключений на свою голову, то спокойно и безопасно можно "спрятаться" в олимпийской деревне с безопасным трансфером к спортивным объектам
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Guti 76
Это единорос с Белгородской областью сравнивает))) 😁😁😁
+3
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Дэннис Молинарев
То ли дело у нас, тишина и спокойствие, всего-лишь маленькая СВО…
+4
-2
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