Ирина Винер: «Без проявления твердости ничего хорошего не получится. Я могу и порой бываю строга, но не деспотична»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер заявила, что бывает «строга, но не деспотична».

– Кнут или пряник, Ирина Александровна?

– Кнут и пряник.

– А чего должно быть больше?

– Одинаково. Хотя лучше, чтобы пряник все же перевешивал.

– По отношению к вам как было в жизни?

– Мне чаще доставался кнут.

– Справедливо?

– Думаю, да. Если бы всегда получала только пряник, не научилась бы ценить и дорожить им.

– Чем, по-вашему, жестокость отличается от жесткости?

– Второе – проявление любви. Конкретно в моем случае – к тому человеку, которого хочу поставить на пьедестал, чтобы он испытал счастье и гордость за себя, за родителей, за страну, за всех, кто желает ему удачи и успеха. Без проявления твердости ничего хорошего не получится, победы не будет. Знаю точно.

А жестокость – страшная штука, которую нужно уничтожать на корню.

– Вам она не присуща?

– Даже слово вызывает у меня приступ ненависти и яростного отторжения. Нет, могу и порой бываю строга, но не деспотична, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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