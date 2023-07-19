Винер о допуске россиян: «Совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего»
Ирина Винер призвала дождаться критериев допуска российских гимнастов на международные турниры.
Сегодня Международная федерация гимнастики объявила о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе.
«Мне совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего», – сказала Винер, предложив дождаться, когда FIG выработает более четкие условия допуска.
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