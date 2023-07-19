Винер о допуске россиян: «Совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего»

Ирина Винер призвала дождаться критериев допуска российских гимнастов на международные турниры.

Сегодня Международная федерация гимнастики объявила о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Мне совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего», – сказала , предложив дождаться, когда FIG выработает более четкие условия допуска.