Винер о допуске россиян: «Совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ ТАСС Гимнастика

Ирина Винер призвала дождаться критериев допуска российских гимнастов на международные турниры.

Сегодня Международная федерация гимнастики объявила о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе. 

«Мне совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего», – сказала Винер, предложив дождаться, когда FIG выработает более четкие условия допуска.

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
ВСЕ понятно. нечего комментировать.
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