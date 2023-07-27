Ирина Винер: «У Африки огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки»

Ирина Винер рассказала о желании поработать с африканскими гимнастками.

«Для нас сейчас очень важна Африка, это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами. Там огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике.

Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта.

Сейчас мы делаем свои программы под живую музыку и живой голос. Мы все наши концерты хотим показать африканским друзьям, привлечь их.

Их танцы, их искусство уникальны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики во время саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.