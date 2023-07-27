Ирина Винер: «У Африки огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер рассказала о желании поработать с африканскими гимнастками.

«Для нас сейчас очень важна Африка, это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами. Там огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике.

Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта.

Сейчас мы делаем свои программы под живую музыку и живой голос. Мы все наши концерты хотим показать африканским друзьям, привлечь их.

Их танцы, их искусство уникальны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики во время саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

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45 комментариев

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kilo_gilo
ох уж эти забавы белых богачей)
+125
-1
+124
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vdvbill.e1.ru
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Многие мечтали иметь девочку из Африки
+77
-4
+73
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rdyabin@icloud.com
Ахахахахаха, Господи, какой бред несут, лишь бы в политической конъюнктуре плыть.
+55
-2
+53
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maks44
Еще Афганистан очень перспективен для художественной гимнастики.
+43
0
+43
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Непристойное предложение
ротенберг:" в ска вполне может появиться хоккеист из Африки, там огромный потенциал для хоккея"
+22
0
+22
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s_h_a_m_a_n
" тоже любишь в шоколадку потыкать?"
Х/ф "Без чувств"
+17
0
+17
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Bartez1986
а у России богатый потенциал, чтобы пенсия была раз в 5 выше. и чо?
+16
-2
+14
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nmnackjbxkasbk
Ответ maks44
Еще Афганистан очень перспективен для художественной гимнастики.
в мужском зачете
+14
0
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Bakhytzhan Babashev
Правителя на экзотику потянуло?
+12
0
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Ермек Жолдаспаев
Винер получила заказ на девочек из африки
+8
0
+8
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Uriy walmart
Ответ kilo_gilo
ох уж эти забавы белых богачей)
Так издревна было. Ещё со времён Петра первого привозили арапов
+10
-2
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Ермек Жолдаспаев
У Африки огромный потенциал в хоккее,биатлоне,лыжных гонках и других зимних видах спорта
+7
0
+7
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Иван Коваленко
Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!(с)
+5
0
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CaSpeR-13
любой бы мужик не отказался иметь девочку из африки
+10
-5
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Цзю Константина
ржака)))поперли из всех щелей объяснения про то, что изоляция рос спорта это прекрасно и Африка это чудесно)))
+3
0
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Alibi_URAL
Ну да, на рынке небезызвестных услуг, куда отправляются выпускницы Вивер (да и еще не будучи выпускницами), девочка из Африки была бы востребована.
+3
0
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Иван Стрелков
Ключевое слово "сейчас".
+3
0
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Фанат Сан-Марино
Ответ Bakhytzhan Babashev
Правителя на экзотику потянуло?
Захотелось шоколадки, а не телеса одной татарки
+3
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Dmitry Orlov
Ответ vdvbill.e1.ru
Многие мечтали иметь девочку из Африки
соглы
+3
-1
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александр модов
С детства за африку....)
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Вечно в бане
Ну да, «девочку из Африки», потом легко можно было бы пристроить кому-то «уважаемому», благо, спрос есть.
+1
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BOBBYHULL
Кто еще мечтал о девочке из Африки?
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тимон
звучит, как с детства мечтала о собачке
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Непристойное предложение
ну пусть Алишер купит
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Павел Дмитриев
И все папики
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