Ирина Винер: «У Африки огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки»
Ирина Винер рассказала о желании поработать с африканскими гимнастками.
«Для нас сейчас очень важна Африка, это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами. Там огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике.
Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта.
Сейчас мы делаем свои программы под живую музыку и живой голос. Мы все наши концерты хотим показать африканским друзьям, привлечь их.
Их танцы, их искусство уникальны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики во время саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
Х/ф "Без чувств"