Арина Аверина и Лала Крамаренко выступят на Летнем кубке по художественной гимнастике в Москве

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Арина Аверина Лала Крамаренко Гимнастика

Арина Аверина и Лала Крамаренко выступят на турнире по художественной гимнастике в Москве.

28 июля в городе пройдет Летний кубок – турнир в формате контрольной тренировки, после которого сформируется состав российской команды на Игры стран СНГ и международные соревнования «Хрустальная роза», которые пройдут в Минске в августе.

Арина Аверина – пятикратная чемпионка мира, участница Олимпиады-2020 в Токио, Лала Крамаренко – трехкратная чемпионка мира среди юниоров.

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