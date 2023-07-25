Арина Аверина и Лала Крамаренко выступят на Летнем кубке по художественной гимнастике в Москве

Арина Аверина и Лала Крамаренко выступят на турнире по художественной гимнастике в Москве.

28 июля в городе пройдет Летний кубок – турнир в формате контрольной тренировки, после которого сформируется состав российской команды на Игры стран СНГ и международные соревнования «Хрустальная роза», которые пройдут в Минске в августе.

Арина Аверина – пятикратная чемпионка мира, участница Олимпиады-2020 в Токио, Лала Крамаренко – трехкратная чемпионка мира среди юниоров.