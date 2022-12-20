Ирина Винер: «Если не возникнет проблем со здоровьем, то Крамаренко будет соревноваться не только до 2028 года, но и дальше. Как и сейчас Аверины»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер оценила перспективы Лалы Крамаренко, Дины и Арины Авериных.

– Лала не похожа ни на кого. Она утвердилась и превратилась во взрослую девушку. Крамаренко обладает особыми данными, и в том числе в исполнении пируэтов. Она может закрутить огромное их количество, ее выступления вызывают всегда восхищение у специалистов.

Лала также очень гибкая и очень хорошо прыгает. Раньше считалось в гимнастике, что тот, кто гнется, не может прыгать. И наоборот. Оба дара в одной спортсменке я увидела сначала у Яны Батыршиной, потом у Алины Кабаевой, а сейчас — у Лалы. Но Крамаренко еще и великолепно вращается.

Ей сделали очень интересные программы, которые она показала в финале Кубка России в Санкт-Петербурге, а затем на соревнованиях «Небесная грация» у Алины Кабаевой. Последний старт стал для Лалы настоящим бенефисом.

– У нас есть все основания предполагать, что Олимпиаду-2024 Крамаренко может пропустить по неспортивным причинам. А до следующих Игр, которые пройдут в 2028 году, она сможет дотянуть?

– Я считаю, что Лала может выступать еще очень долго. Если не возникнет проблем со здоровьем, то она будет участвовать в соревнованиях не только до 2028 года, но и дальше. Так же, как и сейчас Аверины, – сказала Винер.

Ранее 18-летняя Крамаренко стала абсолютной чемпионкой России.

Сестрам Авериным – по 24 года. Дина – 18-кратная чемпионка мира, Арина – пятикратная.