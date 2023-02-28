Ирина Винер: «Крамаренко увидела, что Аверины не выступают, и немножечко расслабилась»

объяснила, почему проиграла многоборье на чемпионате России.

27 февраля на чемпионате России по художественной гимнастике были разыграны медали в индивидуальном многоборье. Победу одержала Анна Попова, второй стала Мария Борисова, Крамаренко заняла третье место.

«В индивидуальной программе было много сюрпризов, в усеченной программе выступали сестры Аверины, но они имели на это основание – у них был большой перерыв, нужный им для восстановления здоровья после Олимпийских игр, после блестящего выступления на чемпионате мира через полтора месяца после Олимпиады.

Они выступали очень хорошо по своим видам – и в многоборье, и сегодня в двух видах, исправили ошибки. Аверины есть Аверины. А Лала увидела, что Аверины не выступают, и немножечко расслабилась – на ее место встала 16-летняя Анечка Попова.

Лала поняла – никто не стоит на месте, ряды смыкаются, и сегодня она выступала очень здорово, выиграла все четыре вида, что и требовалось доказать.

У нас [Карина] Киреева – лучше всех в мире крутит пируэты, повороты, различные формы. Великолепные девочки – Майя Колобовникова из Омска, я ее очень люблю, я ее настраиваю. Поэтому есть порох в пороховницах, есть наши дети.

А сейчас мы готовимся к концерту, где с нашими девочками будет выступать Филипп Киркоров. Будет грандиозное поздравление нашим женщинам. Это будет благотворительный концерт, придут мамы, солдаты, пришедшие с войны, наши гости из детских домов и клиник», – сказала Винер.