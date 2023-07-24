«Казалось, что меня все ненавидят, считают плохим ребенком с ужасным характером. Во мне играло желание доказать, что я не говно». Ахаимова о начале карьеры

Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова объяснила, почему переехала в Санкт-Петербург.

Ахаимовой 26 лет, она побеждала в командном турнире на Олимпиаде-2020 и дважды становилась призером чемпионатов мира. До 2011 года она тренировалась во Владивостоке.

– Как ты перебралась из Владивостока в Санкт-Петербург?

– Несмотря на то что с родителями я почти ничем не делилась, вокруг гимнастического зала очень много людей. Все видели и слышали нашу ругань с тренером. Помню, идем мы из школы с подружкой, и я ей говорю: «Смотри, через час меня выгонят». Так и получалось. Это было обыденностью.

И тогда мои родители нашли выход – сложный и не каждый на такое пойдет. Они предложили переехать в Санкт-Петербург. Наверно, в Москву было страшновато на тот момент. Я была в шоке и сразу согласилась.

У меня тогда еще были жуткие проблемы с самооценкой. Мне казалось, что плохо абсолютно все, что меня все ненавидят, считают плохим ребенком с ужасным характером. И тут родители предлагают переезд в Питер и спрашивают, буду ли я там тренироваться? Конечно! Еще во мне играло желание доказать, что я не говно.

Родители решили ехать на машине. Я очень удивилась, географию же уже изучала, знала, где Владивосток, а где Питер. Долго им не верила, пока не настал тот день, когда квартира была продана и мы сели в машину. Тренеру просто сказали, что переезжаем. Никаких выяснений отношений не было.

В какой-то степени я даже благодарна всем неприятным ситуациям. Они помогли моим родителям принять верное решение. Иначе так и осталась бы кандидатом в мастера спорта, потому что условий для подготовки мастера просто не было, – рассказала Ахаимова.