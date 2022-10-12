Гимнастка Ахаимова: «Тренер сказала, что из меня могла бы выйти хорошая фигуристка. Изяществом и легкостью мне импонирует Щербакова»
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала об интересе к фигурному катанию.
– Сами следите за фигурным катанием?
– Да, это захватывающий вид спорта. Тренер мне однажды сказала, что из меня могла бы выйти хорошая фигуристка.
– У вас есть любимая фигуристка?
– Своим изяществом и легкостью мне импонирует Аня Щербакова. Ощущается ее профессионализм на льду. Смотрела вживую много ее выступлений – это впечатляет.
– За Анну болели на Олимпиаде?
– Нет, в целом за Россию. Девочки молодцы, что отстояли честь страны в столь непростых условиях. Что касается Ани, то, мне кажется, болельщики ее недооценили. Меньше всего рассчитывали на ее успех, хотя она и была действующей чемпионкой мира.
А на кого выпадает меньше давления, всегда способны показать что-то взрывное. Поэтому я верила, что она может взять золото. Да, у нее не самая высокая сложность, но зато какая была чистота прокатов. Меня очень впечатлила ее произвольная программа, – сказала Ахаимова.
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