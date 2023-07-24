Ахаимова о работе депутатом: «Есть заблуждение, что все спортсмены тупые. «Единая Россия» – сейчас лучшая партия»

Гимнастка Лилия Ахаимова объяснила решение стать депутатом.

Ахаимовой 26 лет, она олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде и двукратный призер чемпионатов мира. В сентябре прошлого года она получила муниципальный мандат в Пушкине.

– Твое депутатство. Как ты туда попала и что делаешь на этом месте?

– Мне поступило предложение от главы Пушкина. Это город, где я много лет тренировалась и за который выступала.

Что такое политика, я тогда не понимала и никогда с этой сферой не соприкасалась. Согласилась, потому что мне было интересно попробовать. Я в это вникла. «Единая Россия» – на данный момент лучшая партия, и вопроса про другую партию просто не стояло.

На протяжении трех месяцев у нас были различные мероприятия в Пушкине, встречи с избирателями. Это общественная нагрузка, я муниципальный депутат и зарплату не получаю. Мне просто небезразлична судьба города, за который я выступала.

Раз в месяц я или моя помощница ведем прием избирателей. Приходят люди, жалуются на то, что их не устраивает в городе, я все записываю, формирую и передаю в нужное ведомство. В основном меня касаются вопросы спорта. Еще не прошло года, как я являюсь депутатом. И если появится какой-то масштабный спортивный проект, то я готова погрузиться в него с головой.

Также участвую в общественной жизни города вместе с остальными депутатами, которых еще 19 человек. Спортсменка я одна, а еще и самая молодая. Но я понимаю, что для такого маленького города я имею статус и могу влиять на то, чтобы город развивался и в нем становилось лучше и комфортнее жить.

– У тебя есть статистика, скольким людям ты уже помогла и какие вопросы решила?

– Статистики еще нет. Но уверена, что она будет по итогам этого года. Все, что касается спорта, направляется на меня. Но серьезных вопросов я еще не решала.

Однажды ко мне на прием пришла бабушка и спрашивает: «А вы не знаете, депутат сегодня придет?» Я говорю: «Здравствуйте, меня зовут Лилия Игоревна, буду готова принять вас через две минуты». Она мне: «Это вы депутат?!» У нее был вопрос про то, чтобы заделали ямы во дворе. Она в возрасте, и с палочкой тяжело передвигаться.

Я съездила на эту улицу, увидела проблему. Все благополучно решилось, ямы заделали. Плюс бабушка мне объяснила, что ее окна перекрывают разросшиеся деревья, не дают солнечному свету поступать в квартиру. Я это тоже передала руководству, но с деревьями сложнее. Не все можно вырубать, потому что это экология. Но этот вопрос тоже решается.

– Как ты сама относилась к спортсменам в политике до того, как стала депутатом?

– Никогда об этом не задумывалась. Но есть заблуждение, что все спортсмены тупые. Дескать, зачем им вообще идти в депутаты? Но депутатство же есть на разном уровне. Одно дело, когда ты муниципальный, а другое – федеральный, – рассказала Ахаимова.