Ахаимова о работе депутатом: «Есть заблуждение, что все спортсмены тупые. «Единая Россия» – сейчас лучшая партия»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Политика Лилия Ахаимова Спорт-Экспресс Гимнастика

Гимнастка Лилия Ахаимова объяснила решение стать депутатом.

Ахаимовой 26 лет, она олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде и двукратный призер чемпионатов мира. В сентябре прошлого года она получила муниципальный мандат в Пушкине.

– Твое депутатство. Как ты туда попала и что делаешь на этом месте?

– Мне поступило предложение от главы Пушкина. Это город, где я много лет тренировалась и за который выступала.

Что такое политика, я тогда не понимала и никогда с этой сферой не соприкасалась. Согласилась, потому что мне было интересно попробовать. Я в это вникла. «Единая Россия» – на данный момент лучшая партия, и вопроса про другую партию просто не стояло.

На протяжении трех месяцев у нас были различные мероприятия в Пушкине, встречи с избирателями. Это общественная нагрузка, я муниципальный депутат и зарплату не получаю. Мне просто небезразлична судьба города, за который я выступала.

Раз в месяц я или моя помощница ведем прием избирателей. Приходят люди, жалуются на то, что их не устраивает в городе, я все записываю, формирую и передаю в нужное ведомство. В основном меня касаются вопросы спорта. Еще не прошло года, как я являюсь депутатом. И если появится какой-то масштабный спортивный проект, то я готова погрузиться в него с головой.

Также участвую в общественной жизни города вместе с остальными депутатами, которых еще 19 человек. Спортсменка я одна, а еще и самая молодая. Но я понимаю, что для такого маленького города я имею статус и могу влиять на то, чтобы город развивался и в нем становилось лучше и комфортнее жить.

– У тебя есть статистика, скольким людям ты уже помогла и какие вопросы решила?

– Статистики еще нет. Но уверена, что она будет по итогам этого года. Все, что касается спорта, направляется на меня. Но серьезных вопросов я еще не решала.

Однажды ко мне на прием пришла бабушка и спрашивает: «А вы не знаете, депутат сегодня придет?» Я говорю: «Здравствуйте, меня зовут Лилия Игоревна, буду готова принять вас через две минуты». Она мне: «Это вы депутат?!» У нее был вопрос про то, чтобы заделали ямы во дворе. Она в возрасте, и с палочкой тяжело передвигаться.

Я съездила на эту улицу, увидела проблему. Все благополучно решилось, ямы заделали. Плюс бабушка мне объяснила, что ее окна перекрывают разросшиеся деревья, не дают солнечному свету поступать в квартиру. Я это тоже передала руководству, но с деревьями сложнее. Не все можно вырубать, потому что это экология. Но этот вопрос тоже решается.

– Как ты сама относилась к спортсменам в политике до того, как стала депутатом?

– Никогда об этом не задумывалась. Но есть заблуждение, что все спортсмены тупые. Дескать, зачем им вообще идти в депутаты? Но депутатство же есть на разном уровне. Одно дело, когда ты муниципальный, а другое – федеральный, – рассказала Ахаимова.

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22 комментария

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dudkinrs82
Это не заблуждение.
+33
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Atsuktuvas
Не все спортсмены тупые - не все же идут в депутаты.
+33
-1
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Dmind
друг просит фото ее мандата
+28
0
+28
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IrbIS
совсем глупенькая...
+12
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ IrbIS
совсем глупенькая...
зато единенькая)
+8
0
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Боевой Бурят Путина
Эх, если бы все спортсмены шли максимум в муниципальные депутаты, то проблем бы не было. Там уровень полномочий - общаться с бабушками и решать, в каком дворе покрасить лавочки и засеять клумбы. Остальные мундепы обычно тоже не доктора наук, всякие местные общественники, завучи, главврачи поликлиник.
Муниципальный бюджет тоже крошечный плюс практически всегда дотационный, взамен совет депутатов штампует постановления под указку из администрации региона. НО когда спортсмены идут на федеральный уровень - вот там беда, да.
+7
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Evincive
Анекдот:
- Офигенная у нас Дума: вышедшие в тираж спортсмены, певцы, домохозяйки, журналисты, деляги, сынули и дочули кого надо и прочие политические колхозники...
- Ну, зря ты их обижаешь.
- Да, колхозников я сюда зря приплел. Прошу прощения.
+4
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Alexandr Tarakanoff
Ответ oliknep
много ли комментаторов в со спортса готовы бесплатно решать проблемы бабушек в собственном городе хотя бы?
Более чем уверен, что многие и так это делают, просто рассказывать об этом им некому и интервью у них не берут. Люди лучше, чем принято о них думать. Не все, конечно, но многие.
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учись упорно
Есть заблуждение, что не все спортсмены тупые.
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maks44
Есть спортсмены тупые, а есть хитрожопые.
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Pablo Rodrigues
Уровень IQ: "Единая Россия" сейчас лучшая партия"
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Lanc
"Единая Россия" лучшая партия? А КПСС? А НСДАП?
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закрыт по беспределу
Перспективный материал
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Roger Taylor from Queen
Лучшая в плане масштаба коррупции и размера ямы, в которую ПЖиВ закапывает страну
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Savarona25
Одна бывшая спортсменка занимается поправками в Конституцию, никогда ранее эту Конституция не читав (по ее же словам), другая не имея понятие о политике идет в эту самую политику. Все дело в том, что эти люди сдают свою репутацию и известность власти в обмен на всевозможные личные блага и возможности. Вот в этом все и дело, а вовсе не в помощь бабушкам.
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Melnica
Мне нравится, что она в одном предложении и опровергла факт тупизны и сразу же его подтвердила, браво!
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Alexandr Tarakanoff
Она ведь реально думает, что решает какие-то вопросы и помогает людям. Возможно она даже искренне хочет это делать. Но, черт возьми, какой нахрен депутат в 26 лет, без профильного образования и опыта в сфере?
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Olga.t
Относительно Ахаимовой не такое уж и заблуждение... Или глупая, или очередная приспособленка во власти...
Потом такие единороски-спортсменки выдают "государство вам ничего не должно, государство не просило вас рожать... " и тупо голосуют за антинародные законы.
При этом мнение конкретной Ахаимовой "лучшую партию" абсолютно не интересует, потому как партийная дисциплина.
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Кирилл Кожанов
Когда комментировать тут только портить...
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maks44
Ответ Atsuktuvas
Не все спортсмены тупые - не все же идут в депутаты.
Футболисты, хоккеисты не идут, поскольку и так хорошо зарабатывали - зачем им пачкаться. А из остальных не всех берут просто, в основном олимпийские чемпионы востребованы.
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Сергей
Я сейчас с ума сойду
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