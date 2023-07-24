«Меня ограничивали, я срывалась и наедала еще больше. Было тяжело попу свою в воздухе переворачивать». Ахаимова о проблемах гимнасток с питанием

Гимнастка Лилия Ахаимова рассказала о проблеме расстройства пищевого поведения в спорте.

– Есть ли в гимнастике проблемы с питанием? Расстройство пищевого поведения?

– Первый тренер очень мало кормила нас на соревнованиях. Мне всегда не хватало еды – втихаря бегала в магазин и ныкала продукты. Первое время в Питере я была в шоке, что тренеры не следят за тем, что ты ешь.

На первый сбор с новой командой я не взяла с собой еду, чтобы не подумали, что я обжора. И тут девочки в поезде достают быстрорастворимую лапшу, курицу, сладости. И спокойно выходят из купе, заваривают эту лапшу. Начали меня кормить. И говорят: «Знаешь, откуда мы тебя знаем? Ты когда приезжала на соревнования из Владивостока, бегала к нам в номер, еду просила». Вот я себе авторитет заработала, ха-ха.

Как у меня в детстве было: растущий организм требует еды, а запретный плод сладок. После соревнований и сборов я обжиралась так, что не могла дышать. Долго перенастраивалась, и уже после сборной наладила отношения с питанием.

Считаю, что ребенку надо просто объяснять. Вот моей сестре никто никогда не запрещал есть, и она сама умеет все контролировать. А меня ограничивали, и в итоге я срывалась и наедала еще больше.

– А как в сборной ты понимала, что можно и сбросить немного?

– Мне просто было тяжело попу свою в воздухе переворачивать. Жизнь заставляла, потому что надо было тренироваться. Ты чувствуешь и начинаешь себя ограничивать. А потом случались срывы и переедала.

Однажды улетела на отдых на неделю, и привезла на себе четыре лишних килограмма. Тогда не представляла, как буду шевелиться. Мне было так тяжело. Я сразу села на диету, – рассказала олимпийская чемпионка командного турнира Токио-2020.