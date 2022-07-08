Лилия Ахаимова: «Чтобы работать в сборной, нужно пахать. А здоровье пока что не позволяет это делать»

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Лилия Ахаимова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.

«Из-за того, что у меня был очень сложный процесс подготовки к Олимпийским играм, да и возраст сказывается, имеется большое количество травм, мешающих работать в полную силу. В данный момент карьеру я приостановила. Ведь все знают – чтобы работать в сборной, нужно «пахать». А здоровье пока что не позволяет это делать.

Лечение обязательно требуется, как и восстановление. После Олимпиады прошел год, и стало полегче. Могу делать физическую нагрузку, но если говорить о профессиональном спорте, к сожалению пока не могу найти то, что действительно избавит меня от болей. Но, в принципе, никогда не могла это найти, и приходилось, к сожалению, терпеть.

У нас на базе «Озеро Круглое» хорошие врачи, которые облегчали боль, делая ее терпимой. Ну и когда есть цель, боль уходит на второй план. Но все равно вечно терпеть невозможно, поэтому пока – так», – сказала Ахаимова

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