Лилия Ахаимова: «Без международных стартов тяжело. Но спортсмены стараются держать себя в оптимальной форме и дают мотивацию молодым»
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде Лилия Ахаимова рассказала, как российские гимнасты относятся к изоляции от международных стартов.
«Мы тренируемся, чтобы выступать, бороться с лучшими из лучших. Без международных стартов тяжело, но если наши лучшие спортсмены сдадутся и перестанут выступать на российском уровне, то какой это будет пример для молодого поколения?
Так что они все делают правильно. Стараются держать себя в оптимальной форме и дают мотивацию молодым. Посоревноваться с олимпийскими чемпионами — дорогого стоит.
Страна и так старается по максимуму поддерживать спортсменов, которые выступают за сборную. Сейчас эта тенденция продолжается.
Появились дополнительные старты. Думаю, в ближайшее время их станет еще больше. Так что молодому поколению есть где выступать», – сказала Ахаимова.
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