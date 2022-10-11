Лилия Ахаимова: «Без международных стартов тяжело. Но спортсмены стараются держать себя в оптимальной форме и дают мотивацию молодым»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде рассказала, как российские гимнасты относятся к изоляции от международных стартов.

«Мы тренируемся, чтобы выступать, бороться с лучшими из лучших. Без международных стартов тяжело, но если наши лучшие спортсмены сдадутся и перестанут выступать на российском уровне, то какой это будет пример для молодого поколения?

Так что они все делают правильно. Стараются держать себя в оптимальной форме и дают мотивацию молодым. Посоревноваться с олимпийскими чемпионами — дорогого стоит.

Страна и так старается по максимуму поддерживать спортсменов, которые выступают за сборную. Сейчас эта тенденция продолжается.

Появились дополнительные старты. Думаю, в ближайшее время их станет еще больше. Так что молодому поколению есть где выступать», – сказала Ахаимова.