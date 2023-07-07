Пасека о работе с китайскими гимнастками: «Контракт у нас заканчивается 30 августа, и хотим его продлить. Мы с Набиевой не хотим оставлять девочек на полпути»

Гимнастка Мария Пасека рассказала, что намерена продолжить работу со сборной Китая.

В мае 2022 года стало известно, что четырехкратный призер Олимпийских игр будет работать тренером китайской команды.

– Все хорошо. Было только тяжело привыкнуть к еде и времени. Все не могу рассказывать. Первые после карантина соревнования в Чэнду прошли довольно хорошо. Вторые – выступили как могли. Сейчас готовимся к студенческим играм. В сентябре по расписанию должны быть Азиатские игры.

Но контракт у нас заканчивается 30 августа, и хотим его продлить. Мы с Таней [Набиевой] не хотим оставлять девочек на полпути.

– Собираетесь возвращаться в Россию?

– Да, у меня там друзья, семья, любимая собака, не могу ее бросить. Но хочу тут пока поработать. Мне интересно. Тут очень красиво. Горы, город... А потом приехать обратно. А в Москве каждый угол знаешь. Мне кажется, можно воспользоваться возможностью, – сказала .