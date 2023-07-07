Пасека о работе с китайскими гимнастками: «Контракт у нас заканчивается 30 августа, и хотим его продлить. Мы с Набиевой не хотим оставлять девочек на полпути»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Татьяна Набиева сборная Китая жен Мария Пасека Гимнастика

Гимнастка Мария Пасека рассказала, что намерена продолжить работу со сборной Китая.

В мае 2022 года стало известно, что четырехкратный призер Олимпийских игр будет работать тренером китайской команды.

– Все хорошо. Было только тяжело привыкнуть к еде и времени. Все не могу рассказывать. Первые после карантина соревнования в Чэнду прошли довольно хорошо. Вторые – выступили как могли. Сейчас готовимся к студенческим играм. В сентябре по расписанию должны быть Азиатские игры.

Но контракт у нас заканчивается 30 августа, и хотим его продлить. Мы с Таней [Набиевой] не хотим оставлять девочек на полпути.

– Собираетесь возвращаться в Россию?

– Да, у меня там друзья, семья, любимая собака, не могу ее бросить. Но хочу тут пока поработать. Мне интересно. Тут очень красиво. Горы, город... А потом приехать обратно. А в Москве каждый угол знаешь. Мне кажется, можно воспользоваться возможностью, – сказала Пасека.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий