Валентина Родионенко: «Пасека собиралась уезжать в Китай вместе с Набиевой. Насколько я знаю, они ждали визу. Про отъезд они мне пока ничего не говорили»
Cтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила слова призера Олимпийских игр Марии Пасеки об отъезде из страны.
Ранее сообщалось, что Пасека будет готовить сборную Китая к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Мария Пасека собиралась уезжать в Китай вместе с Татьяной Набиевой. Насколько я знаю, они ждали визу. Про отъезд они мне пока ничего не говорили. Татьяна была у меня перед отъездом нашей команды в Казань и сказала, что до сих пор ждут.
Но раз уж Пасека так написала, значит получили визу. Но, повторюсь, мне они пока ничего не сообщали», – сказала Родионенко.
Мария Пасека: «Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться»
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