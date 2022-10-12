Пасека о работе в Китае: «Я наберусь опыта и вернусь. Мне больше нравится наш менталитет, перестроиться в другой стране – история не про меня»

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Мария Пасека заявила, что вернется в Россию после работы в Китае.

Сообщалось, что Пасека будет готовить китайскую сборную к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мои слова вырвали из контекста, написав, что я покидаю Россию. Нет, я еду работать и вернусь, потому что очень люблю Москву.

Сколько раз я задумывалась о жизни в другой стране, но нет, я не смогу, потому что мне больше нравится наш менталитет, перестроиться в другой стране – история не про меня.

Я смогу набраться опыта [в Китае]. За границей можно учиться, там могут дать то, чего не могут здесь. Почему бы не воспользоваться шансом съездить, тем более что он может выпасть раз в жизни? Его не нужно упускать. Я наберусь опыта и вернусь, будем здесь тренировать детей.

Если предложат работать [в Китае] до Олимпийских игр [2024 года], то нужно оставаться, потому что мне это самой интересно. Роль тренера очень тяжелая, хочется попробовать съездить на соревнования.

Мне кажется, меня будет трясти, легче, наверное, самой выступать, чем выводить кого-то на соревнования», – рассказала Пасека.