Мария Пасека: «Пусть люди не выдергивают фразы и слова между строк. Я люблю матушку-Россию! Я ее никогда не оставлю!»

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Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека объяснила свои слова об отъезде из России.

Ранее сообщалось, что она будет готовить сборную Китая к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Я хочу себя видеть в тренерской работе. Поскольку я уже работала в развивающей спортивной гимнастике с маленькими детьми, проработала полгода, мне это понравилось.

Но это немного не тот уровень, где бы я хотела работать, но, получив опыт за границей, я смогу его передать здесь и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле, если это получится сделать. Это мне нужно.

Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю свою матушку-Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот в этом плане», – сказала Пасека.

Мария Пасека: «Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться»

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