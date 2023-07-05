Пловчиха Сорокина о россиянках в заявке сборной Сирии: «Не собираюсь менять спортивное гражданство. Мы решили сняться с Панарабских игр, чтобы не было никаких проблем»
Российская пловчиха Анастасия Сорокина объяснила решение сняться с Панарабских игр.
Соревнования пройдут с 5 по 15 июля в Алжире. Сообщалось, что несколько российских спортсменок, включая Сорокину, заявлены за сборную Сирии.
«Я не собираюсь менять спортивное гражданство. Мне предложили соревнования как коммерческий старт, организаторы сказали, что не будет никаких проблем.
В итоге, когда ситуация изменилась, мы приняли решение сняться с соревнований, чтобы не было никаких проблем. Вернусь в Россию, выступлю на финале Кубка в Казани», - рассказала Сорокина.
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