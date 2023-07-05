«ВФЛА намерена разобраться, как фамилия Полудкиной оказалась в заявке сирийской сборной». Мащенко о Панарабских играх

Теги метания сборная России жен ВФЛА Руслан Мащенко сборная Сирии Карина Полудкина Панарабские игры Легкая атлетика

ВФЛА изучит ситуацию с попаданием российской легкоатлетки в заявку сборной Сирии.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Руслан Мащенко. Ранее появилась информация о том, что несколько россиянок из различных видов спорта, в том числе метательница копья Карина Полудкина, заявлены за сирийскую команду на Панарабские игры в Алжире.

«Карины Полудкиной не было в числе участниц соревнований по метанию копья, которые проходили в рамках Панарабских игр в Алжире. Она три дня назад выступала в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны, где выиграла бронзовую медаль, и не имела даже теоретической возможности вылететь в Алжир.

По непроверенной информации, спортсменке были предложены неплохие деньги за переход в другую страну, на что Карина ответила категорическом отказом. Сейчас она находится в Краснодаре.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена разобраться в этом вопросе. Нужно понять, как фамилия нашей спортсменки оказалась в заявке сирийской сборной», – рассказал Мащенко.

Как наши спортсмены с измененными именами оказались в сборной Сирии? Мы разобрались

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1 комментарий

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ЦСКА1960
Их там нет!
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