Немов о возможном допуске россиян к ОИ на условиях команды беженцев: «Это уже совсем за гранью. Не думаю, что кто-то из наших гимнастов согласится»

Алексей Немов назвал неприемлемым допуск россиян к ОИ на условиях команды беженцев.

Ране сообщалось, что россиян могут допустить к Олимпийским играм-2024 в Париже по принципу команды беженцев. В частности, это предполагает, что спортсмены должны прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать получать финансовую поддержку от российских спортивных организаций.

«Это уже совсем за гранью. Как это – не принимать помощь той страны, в которой тренируешься и где выступаешь? Мягко говоря, это несправедливо. Так поступать просто нельзя. Фактически россиян лишат возможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Другого вопроса и быть не может. Не думаю, что кто-то из наших гимнастов согласится на данные условия.

К сожалению, это абсолютно неприемлемые на сегодняшний день условия. Как люди должны отказываться от внутренних соревнований, если им нужно отобраться в сборную? Как им не получать помощь от национальной федерации, если требуются лекарства, условия для тренировок и так далее?» – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?