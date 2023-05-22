Глава FIG о недопуске россиян: «Мы должны определить критерии нейтральности, которые подойдут каждой из дисциплин»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Прыжки на батуте сборная России по прыжкам на батуте FIG сборная России жен (прыжки на батуте) сборная России (художественная гимнастика) акробатика спортивная аэробика Моринари Ватанабе Гимнастика

Глава FIG объяснил ситуацию с недопуском российских и белорусских спортсменов к турнирам.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отложила решение о возвращении россиян и белорусов до июля.

«У нас есть восемь дисциплин (спортивная, художественная и массовая гимнастика, прыжки на батуте, акробатика, аэробика, паркур – Sports.ru), и у каждой есть свои управляющие структуры.

Мы должны определить критерии нейтральности, которые подойдут каждой из восьми. Необходимо время, так как мы не можем установить эти критерии уже через день. Если сегодня придем к одному, а завтра потребуется другое решение, это будет нехорошо для спортсменов.

Вот почему мы взяли 2 месяца на определение оптимальных условий нейтральности», – заявил президент FIG Моринари Ватанабе, отметив, что эти условия почти наверняка будут соответствовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий