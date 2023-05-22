Глава FIG о недопуске россиян: «Мы должны определить критерии нейтральности, которые подойдут каждой из дисциплин»

Глава FIG объяснил ситуацию с недопуском российских и белорусских спортсменов к турнирам.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отложила решение о возвращении россиян и белорусов до июля.

«У нас есть восемь дисциплин (спортивная, художественная и массовая гимнастика, прыжки на батуте, акробатика, аэробика, паркур – Sports.ru), и у каждой есть свои управляющие структуры.

Мы должны определить критерии нейтральности, которые подойдут каждой из восьми. Необходимо время, так как мы не можем установить эти критерии уже через день. Если сегодня придем к одному, а завтра потребуется другое решение, это будет нехорошо для спортсменов.

Вот почему мы взяли 2 месяца на определение оптимальных условий нейтральности», – заявил президент FIG Моринари Ватанабе, отметив, что эти условия почти наверняка будут соответствовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?