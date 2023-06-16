Родионенко о допуске россиян к Парижу-2024: «МОК сами себя загнали в угол, им надо как-то выкручиваться из того, что они сотворили»

Валентина Родионенко считает, что Олимпиада многое потеряет без сборной России.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет ( ) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Сложно это комментировать. Сейчас много чего говорят, и необходимо все это осмыслить. Но как может быть статус беженцев? Для нас это странно. Мы пытаемся искать разные пути, но чем дальше, тем ситуация больше запутывается.

Кто-то, тот же МОК, международные федерации, вроде как из лучших побуждений пытаются нас допустить, но все они действуют очень странно. Порой даже трудно понять, чего на самом деле они хотят: или все дружно хотят изолировать Россию, или все-таки они ищут пути для того, чтобы российские спортсмены участвовали. Но те условия, которые сейчас оговариваются, неприемлемы.

Конечно, отчаяния у нас нет, мы понимаем, что они сами себя загнали в угол. Очевидно, что без российский команд многое потеряет. Им надо как-то выкручиваться из того, что они сотворили. Практически каждый день мы чего-то ждем и, честно говоря, ждем самых неожиданных решений. Посмотрим», – сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике.