Бах и Макрон обсудили допуск россиян на Олимпиаду-2024 в Париже

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Елисейском дворце в , где обсудили в том числе вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

Бах поблагодарил Макрона за его заявление на саммите G7 в Хиросиме об автономии спорта и допуске россиян и белорусов на Олимпиаду, соответствующее позиции МОК по этим вопросам.

Стороны подтвердили, что решение по участию спортсменов из России и Беларуси в Играх в Париже будет принято в надлежащее время, и что они продолжат сотрудничать в этом направлении.

в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение по допуску российских спортсменов будет принято летом.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты