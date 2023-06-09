Бах и Макрон обсудили допуск россиян на Олимпиаду-2024 в Париже

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Елисейском дворце в Париже, где обсудили в том числе вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

Бах поблагодарил Макрона за его заявление на саммите G7 в Хиросиме об автономии спорта и допуске россиян и белорусов на Олимпиаду, соответствующее позиции МОК по этим вопросам.

Стороны подтвердили, что решение по участию спортсменов из России и Беларуси в Играх в Париже будет принято в надлежащее время, и что они продолжат сотрудничать в этом направлении.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение по допуску российских спортсменов будет принято летом.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

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30 комментариев

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ks-1993
Какого фига вообще Макрон и G7 могут решать что-то в спорте, если он у вас независим? МОК сам себя окончательно убил
+34
-13
+21
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besik
Ответ elan_
После того, как царь приказал взорвать дамбу на Днепре, и там половину юга Украины затопило, понятно, что никакого допуска не будет..
Я тоже возмущён действием Зеленской
+10
-3
+7
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Beriya
Коню ясно, что будут сидеть дома смотреть по телевизору
+9
-4
+5
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Alestern
Россия и Беларусь вернутся исключительно на полных правах (с флагом, гимном и т.д.)... Любые другие "обсуждения" значения не имеют...
+10
-6
+4
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Дмитрий
Ответ ks-1993
Какого фига вообще Макрон и G7 могут решать что-то в спорте, если он у вас независим? МОК сам себя окончательно убил
Может Макрон при том, что Париж это город Франции, где он президент? Как вариант
+6
-4
+2
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breakk
Ответ ks-1993
Какого фига вообще Макрон и G7 могут решать что-то в спорте, если он у вас независим? МОК сам себя окончательно убил
благо визы выдают не МОК
+3
-1
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Sla Slo
Бахнули под макароны и обсудили
+3
-2
+1
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Сергей Аурелович
Ответ AleksandrKuznetsov
происходит. но тут политика двойных стандартов, были и другие войны, и они тоже ужасны, но там не отстраняли спортсменов, почему? Вьетнам, Ирак, Югославия, и т.д. почему не было тогда отстранения?
ну давай еще вторую мировую вспомни, какая разница кто кого не отстранял, ты живешь в 2023 году, где НА ДАННЫЙ момент, люди под флагом рф, который ты хочешь видить на олимпиаде, разрушают соседнюю страну и калечат судьбы сотням тысяч людей, в том числе и своих граждан, такой стране не место на олимпиаде, у этих спортсменов есть куда больше проблем, чем допуск на олимпиаде, если вы не понимаете это, это очень печально
+2
-1
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ks-1993
Ответ Дмитрий
Может Макрон при том, что Париж это город Франции, где он президент? Как вариант
Он может с Макроном обсуждать, как страной хозяйкой, условно бесплатный проезд в метро во время ОИ или другие организационные моменты, но никак спортивную программу.
+3
-2
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Александр Романов
И решили не допускать
+3
-3
0
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Сергей Лепехин
Уже заявляли, что кроме командных видах, с подписанием условий, в нейтральном статусе... Многие отборы уже закончились, либо в стадии завершения
0
0
0
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гилберт
Понятно что не хотят видеть топ спортсменов. Тогда пустили бы детей и тех кто не был призёром ОИ. Ну или хотя бы дебютантов, вдруг это их единственный шанс.
0
0
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AleksandrKuznetsov
Ответ Olga.t
Вы считаете, что надо сделать вид, что ничего ужасного в центре Европы не происходит, а все наши замечательные спортсмены вне политики? Скажите это В. Степановой, Карякину и другим, тем, кто ходил на лужниковские митинги. Они тоже хотят на МС, но понимают, что их там не ждут. Поэтому и кричат о несправедливости.
происходит. но тут политика двойных стандартов, были и другие войны, и они тоже ужасны, но там не отстраняли спортсменов, почему?
Вьетнам, Ирак, Югославия, и т.д. почему не было тогда отстранения?
+3
-3
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Alestern
Ответ ks-1993
Какого фига вообще Макрон и G7 могут решать что-то в спорте, если он у вас независим? МОК сам себя окончательно убил
да... олимпийского движения больше нет...к сожалению..
+7
-7
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marchellinos
Ответ elan_
После того, как царь приказал взорвать дамбу на Днепре, и там половину юга Украины затопило, понятно, что никакого допуска не будет..
Почитайте больше информации. Сначала пустили воду с ДнепрГЭС и потом взорвали плотину как раз Украина. Отвлечь внимание
+2
-2
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