Артур Далалоян: «Только чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду. Но зачем она нам нужна, если такое отношение к российским спортсменам?»
Олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян не видит смысла ехать в Париж-2024.
«Мы уже пропустили все отборочные этапы, чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду.
Только какое-то чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду, но зачем она нам нужна таким путем, если нас там не хотят видеть, если такое отношение к российским спортсменам?!
Я не знаю, какой смысл ехать на Олимпиаду», – сказал Далалоян.
Режим деда наверняка скоро падет, так что всем чинушам и спортсменам надо быть дальновидней и не поддакивать режиму, а то потом придется отвечать в Голландии.
Но ботоксный бункерный дед на себя никакой ответственности ни за что брать не хочет. Настолько мерзкая и жалкая бункерная нквдшная моль.
И настоящий спортсмен должен стремиться к этому, а не объяснять своё отсутствие "зачем нам это, если нас там не хотят видеть".
И кстати, а почему нас не хотят видеть?
А было бы хорошо.