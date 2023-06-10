Артур Далалоян: «Только чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду. Но зачем она нам нужна, если такое отношение к российским спортсменам?»

Олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян не видит смысла ехать в Париж-2024.

«Мы уже пропустили все отборочные этапы, чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду.

Только какое-то чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду, но зачем она нам нужна таким путем, если нас там не хотят видеть, если такое отношение к российским спортсменам?!

Я не знаю, какой смысл ехать на Олимпиаду», – сказал .