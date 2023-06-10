Артур Далалоян: «Только чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду. Но зачем она нам нужна, если такое отношение к российским спортсменам?»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Артур Далалоян Гимнастика

Олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян не видит смысла ехать в Париж-2024.

«Мы уже пропустили все отборочные этапы, чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду.

Только какое-то чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду, но зачем она нам нужна таким путем, если нас там не хотят видеть, если такое отношение к российским спортсменам?!

Я не знаю, какой смысл ехать на Олимпиаду», – сказал Далалоян.

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17 комментариев

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eld_14
С каких пор Армению не допускают на олимпиаду?
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усы Ларри Бёрда
плохой, значит, ты спортсмен, раз не рвешься на олимпиаду
+18
-4
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Mbest77
Ответ Melnikov1968
Смысл любого соревнования в профессиональном спорте- показать наивысший результат.
Он не может. Он дружит с Нагорным, который глава Юнармии
+12
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Ярик01
Ответ усы Ларри Бёрда
плохой, значит, ты спортсмен, раз не рвешься на олимпиаду
Да он себя уже обеспечил как спортсмен всеми государственными няшками
+11
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Veld
Ответ D-eisler@yandex.ru
c тех самых, когда ты разблокировал костюм клоуна
минус за уничижительное отношение к клоунам
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Oleg
Пора всем прикорытникам менять повестку, а то уже тронулись со своей русофобией как будто на это нет причин.
Режим деда наверняка скоро падет, так что всем чинушам и спортсменам надо быть дальновидней и не поддакивать режиму, а то потом придется отвечать в Голландии.
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Melnikov1968
Смысл любого соревнования в профессиональном спорте- показать наивысший результат.
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Krammark1971
Молодец Артур! Правильно сказал. И всем так надо. Сидите себе спокойно дома, кушайте, Скамейкину слушайте...
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MikhaL
Немного подло, когда олимпийский чемпион решает закрыть дорогу на олимпийские игры остальным. А у кого-то это единственный шанс просто попасть на олимпиаду за всю карьеру.
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rdyabin@icloud.com
Лучше вообще не ехать, чем мириться с таким отношением.
Но ботоксный бункерный дед на себя никакой ответственности ни за что брать не хочет. Настолько мерзкая и жалкая бункерная нквдшная моль.
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Мистер Блин
им давно деньги платят не за достижения, а за говорить то, что надо))) они с этим смирились и с этим живут второй год.
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Olga.t
Смысл в Олимпиаде для любого высокопрофессионального спортсмена - это сам спорт, его красота, сила, преодоление.. И конечно же, победа!
И настоящий спортсмен должен стремиться к этому, а не объяснять своё отсутствие "зачем нам это, если нас там не хотят видеть".
И кстати, а почему нас не хотят видеть?
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Olga.t
Ответ Месси из Сибири
А когда "режим деда" падёт президентом сразу станет Ходорковский, премьером Навальный, а министром ИД Каспаров наверное?
К сожалению, нет.
А было бы хорошо.
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Павел Мельников
Ответ Месси из Сибири
А когда "режим деда" падёт президентом сразу станет Ходорковский, премьером Навальный, а министром ИД Каспаров наверное?
Пригожин, Гиркин и Федоров из "НОДа". Команда по спасению страны.
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