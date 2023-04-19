Далалоян о сборной Армении: «Не знаю, откуда появились эти слухи. Я никогда не рассматривал возможность выступать за другую страну»

Олимпийский чемпион Артур Далалоян опроверг информацию о предложении выступать за Армению.

Ранее издание Metaratings сообщило, что гимнаст отказался от перехода в армянскую сборную.

«Не буду лукавить, никаких обсуждений и предложений ко мне не поступало. Я не знаю, откуда появились эти слухи.

Никаких обсуждений не может быть, я никогда не рассматривал возможность выступать за другую страну. Я рос в России и безумно благодарен этой стране за ее вклад в мое развитие и карьеру.

Сейчас многие спортсмены находятся под прицелом. Многим поступают предложения выступать за другие страны. Я хочу поддержать Валентину Родионенко, которая все же высказалась на эту тему, хотя эти обсуждения о моем якобы переходе являются слухами. Тренер была не в курсе ситуации.

Конечно, мы не на торгах находимся. С самого детства мы знаем, за какую страну выступаем, и для нас это важно. Для меня гордость поднимать флаг России на международных соревнованиях.

Зная много руководителей федерации из Армении, я уверен, что и они бы в такой сложный момент для российских спортсменов не стали бы пользоваться этой ситуацией. Я точно уверен, что такого не могло быть», – сказал Далалоян.

Родионенко об отказе Далалояна переходить в сборную Армении: «Предлагают ему, но Артур совершенно четко сказал, где он и с кем»