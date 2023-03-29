Ирина Винер: «Вчерашние заявления МОК вызвали непонимание. Все расплывчато, запутано – «ночь в Крыму, все в дыму»

заявила, что ей непонятны рекомендации МОК по допуску россиян к стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – но при соблюдении атлетами строгих условий.

«Ничего не могу сказать. В этих рекомендациях МОК настолько все расплывчато, что лучше спрашивать у президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Для нас, тренеров, там все, совершенно все непонятно. Может быть, это я такая недалекая? Вчерашние заявления МОК вызвали непонимание.

Я читала о решениях исполкома. Исполком принял одно решение, потом Бах говорит другое, потом командные виды не допускают – это третье... Говорят про нейтральный флаг... В общем, мне непонятно.

Возможно, если руководство нашей страны сформулирует эти условия грамотно и правильно, как они поняли, тогда можно будет что‑то говорить. Сейчас это «ночь в Крыму, все в дыму». Все запутано», – сказала Винер.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК