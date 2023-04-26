Олимпийская чемпионка Максимова: «Я не прекращала тренироваться. Париж-2024? Все возможно, посмотрим»

Теги художественная гимнастика Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Максимова Гимнастика

Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова продолжает тренировки в преддверии Парижа-2024.

Максимовой 31 год, она побеждала на Играх-2016 в Рио и брала серебро Токио-2020 в групповом многоборье по художественной гимнастике. В 2021 году сообщалось, что спортсменка завершила карьеру.

«Я не прекращала тренироваться. Конечно, не в соревновательном режиме, но подготовку свою я не останавливала», – заявила Максимова.

Гимнастка также ответила на вопрос о намерении побороться за место в олимпийской команде на Игры-2024.

«Все возможно, посмотрим», – сказала она.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий