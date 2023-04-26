Олимпийская чемпионка Максимова: «Я не прекращала тренироваться. Париж-2024? Все возможно, посмотрим»

Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова продолжает тренировки в преддверии Парижа-2024.

Максимовой 31 год, она побеждала на Играх-2016 в Рио и брала серебро Токио-2020 в групповом многоборье по художественной гимнастике. В 2021 году сообщалось, что спортсменка завершила карьеру.

«Я не прекращала тренироваться. Конечно, не в соревновательном режиме, но подготовку свою я не останавливала», – заявила Максимова.

Гимнастка также ответила на вопрос о намерении побороться за место в олимпийской команде на Игры-2024.

«Все возможно, посмотрим», – сказала она.