Олимпийская чемпионка Максимова: «Я не прекращала тренироваться. Париж-2024? Все возможно, посмотрим»
Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова продолжает тренировки в преддверии Парижа-2024.
Максимовой 31 год, она побеждала на Играх-2016 в Рио и брала серебро Токио-2020 в групповом многоборье по художественной гимнастике. В 2021 году сообщалось, что спортсменка завершила карьеру.
«Я не прекращала тренироваться. Конечно, не в соревновательном режиме, но подготовку свою я не останавливала», – заявила Максимова.
Гимнастка также ответила на вопрос о намерении побороться за место в олимпийской команде на Игры-2024.
«Все возможно, посмотрим», – сказала она.
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