Ирина Винер: «Хотим соревноваться с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Политика Матч ТВ Кубок сильнейших Гимнастика

Ирина Винер заявила, что Россия сможет организовать альтернативные Олимпийские игры.

С 6 по 8 мая в Москве проходил Кубок сильнейших по художественной гимнастике.

«Очень хорошие гимнастки к нам приехали, красивые, которые достойно соревнуются. Мне очень нравятся их данные и их программы. Пока они немножко не дотягивают до российских гимнасток, но получились очень серьезные и крупные соревнования.

Хотим соревноваться теперь с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

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36 комментариев

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Jhon Jhon
На спортс нужно сделать отдельную колонку с кринж новостями и пихать туда таких персонажей. Будет наверху футбол, хоккей, фигурка и Винер сТерюшковым и друзьями.
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Фанат Сан-Марино
Винер бы эскорт-агентство официально открыть, а то втихаря
+53
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+48
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dpv
Да прям в аквадискотеке и устраивайте. Если достроить сможете.
+34
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Дени Сыч
Межгалактический турнир по шахматам.
+20
0
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Bashibuzuck
Ответ Jhon Jhon
На спортс нужно сделать отдельную колонку с кринж новостями и пихать туда таких персонажей. Будет наверху футбол, хоккей, фигурка и Винер сТерюшковым и друзьями.
Колонку можно назвать "Инопланетяне среди нас"😁
+16
0
+16
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Алексей Тарлыков
Попробуйте провести эти игры в одно время с ОИ. Посмотрим, как поедут сильнейшие и кто вообще приедет
+14
0
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Andrey Andreev
🤡🤡🤡
+14
-1
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ЦСКА1960
Вы альтернативно одаренные
+14
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statistic5
только вот кроме депутатов никому эти альтернативные игры не нужны
+10
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Александр Митраков
В Нью-Васюках
+9
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SadButTrue
Ответ Jhon Jhon
На спортс нужно сделать отдельную колонку с кринж новостями и пихать туда таких персонажей. Будет наверху футбол, хоккей, фигурка и Винер сТерюшковым и друзьями.
Весь наш спорт можно легко заносить в рубрику кринж.
+6
0
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Vesperat96
Альтернативные игры для альтернативно-одаренных.
+6
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efen
в 2000м аборигены в Австралии были против ОИ и устроили назло альтернативную олимпиаду...через костер прыгали и т.д..мощно было
+6
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Ярик01
А зачем вы им нужны, да еще в "альтернативных" играх.
+4
0
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fedorbazaykin
Кажется когда мы всё так шутили, они все-таки читали sports
+5
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Волька-ибн-Алёша
диагноз ясен
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Павел Мельников
Special Olympics, знаем, есть такое. Только давайте, пожалуйста, сами Винер, Журовы и все остальные новаторы там будут участвовать. А наши спортсмены - на Олимпиаде.
+3
0
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Sarumian
Ответ Дени Сыч
Межгалактический турнир по шахматам.
Лошадью ходи век воли не видать !
+3
0
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docs
Винер против Родиной по правилам ММА. Будет альтернативно)
+3
-1
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siragh@yandex.ru
Ответ Фанат Сан-Марино
Винер бы эскорт-агентство официально открыть, а то втихаря
А ты жесткий
+4
-2
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Тимофей Воробьёв
Альтернативно одарённые Олимпийские игры
+1
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Vasiliy S
Максимум альтернативно одаренные игры
Да и то не факт, разворуют ж
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Konstantin_ZV
Ответ SadButTrue
Весь наш спорт можно легко заносить в рубрику кринж.
ну, кроме тенниса, на данный момент
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A K
Ответ Саша Матвеев
Ну это всё-таки другое. И они не заменили ОИ. По моему вы и не знаете о них ничего кроме названия
Что там по-Вашему, я не знаю, я их смотрел, имя Теда Тернера навсегда впечаталось в память от бесконечных повторов во всех советских медиа, а возникли ИДВ именно как альтернатива ОИ после двух бойкотов 80-го и 84-го годов. Дальше продолжать или зачёт сдан?
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Ajvengo
Ответ Алексей Тарлыков
Попробуйте провести эти игры в одно время с ОИ. Посмотрим, как поедут сильнейшие и кто вообще приедет
Они так и сделают. Из инстииутов, вроде Патриса Лумумбы, наберут десяток прыгунов в воду, гимнасток, с 2-3 десяточка бегунов уровня чемпионата области, поставят им зачеты автоматом,ну и дело в шляпе - альтернативные игры с блеском выиграли сестры Аверины. Так ведь было уже не раз.
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