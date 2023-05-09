Ирина Винер: «Хотим соревноваться с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры»

Ирина Винер заявила, что Россия сможет организовать альтернативные Олимпийские игры.

С 6 по 8 мая в Москве проходил Кубок сильнейших по художественной гимнастике.

«Очень хорошие гимнастки к нам приехали, красивые, которые достойно соревнуются. Мне очень нравятся их данные и их программы. Пока они немножко не дотягивают до российских гимнасток, но получились очень серьезные и крупные соревнования.

Хотим соревноваться теперь с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ).