Винер о Кубке сильнейших: «Хорошо, что у нас сейчас санкции. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а здесь – очень много гимнасток»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ ТАСС Кубок сильнейших Гимнастика

Ирина Винер заявила, что накал борьбы на Кубке сильнейших можно сравнить с чемпионатом мира.

Первый этап турнира завершился сегодня в Москве.

«Прошел первый этап Кубка сильнейших – его название говорит само за себя, собрались очень сильные команды.

Накал борьбы был такой, что его можно сравнить только с чемпионатом Европы или даже мира, потому, что все наши регионы привезли очень сильные команды.

В связи с тем, что мы сделали новые правила, допускаются клубы, а не федерации, за один регион можно выставить несколько клубов. На Кубке сильнейших выступают сильнейшие из них.

Даже хорошо, что у нас сейчас санкции, раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке сильнейших выступает очень много гимнасток – от регионов, клубов.

Они составляют красоту и настоящую художественную гимнастику в высоком смысле понимания этого слова, а раньше могло быть только два человека и многие оставались в тени.

Теперь все на свету, очень много соревнований, отборов, девочки не успевают ездить, соревнование идет за соревнованием, мы даже советуем участвовать не во всех крупных турнирах, чтобы сохранить здоровье и все-таки не переусердствовать», – сказала Винер

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thusday31
хорошо безрукому что рук нет, зато кормят с ложки
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdul Aziz
Как ее обозвать, чтобы меня тут не забанили?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
"нормально, Григорий! отлично, Константин!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
Ответ Abdul Aziz
Как ее обозвать, чтобы меня тут не забанили?
ничего нового не придумаешь. все о ней уже сказано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий