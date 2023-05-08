Винер о Кубке сильнейших: «Хорошо, что у нас сейчас санкции. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а здесь – очень много гимнасток»

Ирина Винер заявила, что накал борьбы на Кубке сильнейших можно сравнить с чемпионатом мира.

Первый этап турнира завершился сегодня в Москве.

«Прошел первый этап Кубка сильнейших – его название говорит само за себя, собрались очень сильные команды.

Накал борьбы был такой, что его можно сравнить только с чемпионатом Европы или даже мира, потому, что все наши регионы привезли очень сильные команды.

В связи с тем, что мы сделали новые правила, допускаются клубы, а не федерации, за один регион можно выставить несколько клубов. На Кубке сильнейших выступают сильнейшие из них.

Даже хорошо, что у нас сейчас санкции, раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке сильнейших выступает очень много гимнасток – от регионов, клубов.

Они составляют красоту и настоящую художественную гимнастику в высоком смысле понимания этого слова, а раньше могло быть только два человека и многие оставались в тени.

Теперь все на свету, очень много соревнований, отборов, девочки не успевают ездить, соревнование идет за соревнованием, мы даже советуем участвовать не во всех крупных турнирах, чтобы сохранить здоровье и все-таки не переусердствовать», – сказала .