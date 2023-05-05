Глава Федерации спортивной гимнастики России Титов примет участие в заседании исполкома FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов примет участие в заседании исполкома Международной федерации гимнастики (FIG).

На заседании будет рассматриваться вопрос возвращения россиян и белорусов на турниры под эгидой FIG.

«Я как член исполкома FIG обязательно приму участие в ближайшем заседании исполнительного комитета», – сказал Титов.

Исполком FIG пройдет 12-13 мая в турецкой Анталье.