Василий Титов: «Ожидать решения о возвращении россиян стоит только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта»
Василий Титов рассказал, когда может быть принято решение о возвращении российских спортсменов.
«Нам стоит ожидать решения только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта.
Если нам разрешат участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024, то пока неизвестно, где мы ее будет проходить — в Европе или Азии.
Азиатские игры никак не относятся к отборочным турнирам на Олимпийские игры, поэтому можем там принять участие в любом случае.
Нам этот турнир интересен, если нас пригласят, то мы поедем, только организаторы должны сформулировать условия нашего участия», — сказал президент Федерации спортивной гимнастики России.
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