Василий Титов: «Ожидать решения о возвращении россиян стоит только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта»

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Василий Титов рассказал, когда может быть принято решение о возвращении российских спортсменов.

«Нам стоит ожидать решения только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта.

Если нам разрешат участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024, то пока неизвестно, где мы ее будет проходить — в Европе или Азии.

Азиатские игры никак не относятся к отборочным турнирам на Олимпийские игры, поэтому можем там принять участие в любом случае.

Нам этот турнир интересен, если нас пригласят, то мы поедем, только организаторы должны сформулировать условия нашего участия», — сказал президент Федерации спортивной гимнастики России.

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2 комментария

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СИ
Надежды юношей питают.
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Alestern
Но только исключительно со своей символикой!..МОК должен заявить следующее, либо все страны выступают в нейтральном статусе, либо все со своей символикой! (а иначе получается дискриминация по национальному признаку)..
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