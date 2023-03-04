Василий Титов: «Ожидать решения о возвращении россиян стоит только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта»

Василий Титов рассказал, когда может быть принято решение о возвращении российских спортсменов.

«Нам стоит ожидать решения только после заседания исполкома , которое состоится в конце марта.

Если нам разрешат участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024, то пока неизвестно, где мы ее будет проходить — в Европе или Азии.

Азиатские игры никак не относятся к отборочным турнирам на Олимпийские игры, поэтому можем там принять участие в любом случае.

Нам этот турнир интересен, если нас пригласят, то мы поедем, только организаторы должны сформулировать условия нашего участия», — сказал президент Федерации спортивной гимнастики России.