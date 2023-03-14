Венера Зарипова о победе Ашрам в Токио-2020: «Все дело в новых правилах – они идеально подошли Линой. Знаю, насколько тяжело она пахала, чтобы выиграть»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Токио-2020 сборная России (художественная гимнастика) сборная Израиля (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Линой Ашрам Венера Зарипова Гимнастика

Венера Зарипова считает, что Линой Ашрам победила в Токио-2020 из-за новых правил.

Ашрам выиграла золото в многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, россиянка Дина Аверина стала второй.

– Почему Винер настолько шокировала победа Линой Ашрам в Токио?

– У нас субъективный вид спорта, кто-то засчитает, что элемент докручен, а кто-то нет, кто-то видит дотянутую ногу, а кто-то нет. Такое было и будет всегда.

Российские гимнастки выигрывали очень много лет, это стало привычным. Но в Токио, я думаю, все дело было в новых правилах. Сейчас рисками и работой с предметом можно набрать по правилам Международной федерации гимнастики (FIG) больше, чем отдельными элементами.

Эти правила идеально подошли Линой. Ей нужно было много работать над стопами, коленями, чистотой движения, но именно в работе с предметом она очень хороша.

– А как же потеря ленты на Олимпийских играх?

– У нее был достаточный запас, чтобы потерять этот балл. Новые правила позволяют побеждать, несмотря на потерю.

– Вы считаете победу Ашрам справедливой?

– Я не технический специалист и могу только опираться на мнение судей. Там были протесты, но они ни к чему не привели. Мне очень сложно судить: Ирина Александровна меня воспитала с первых шагов в гимнастике, я прекрасно понимаю ее реакцию, считаю сестер Авериных замечательными гимнастками. Они отдали всю сознательную жизнь этому спорту.

Но и Линой Ашрам я тоже видела с первых ее шагов на ковре и знаю, насколько тяжело она пахала, чтобы выиграть эту Олимпиаду.

– Получается, Линой лучше подстроилась под новые правила, чем Дина Аверина?

– Я знаю, что за год пандемии Линой очень сильно прибавила именно в технике. Они с тренером переделали абсолютно все упражнения с прицелом на новые правила. Сестер Авериных тоже всегда отличала техника работы с предметом. Но видимо, они все же уделяли большое внимание и работе тела тоже. Это очень важно, но не всегда оценивается правилами.

– Одна из претензий российской стороны к Ашрам: она после Токио сразу закончила карьеру, в то время как сестры Аверины до сих пор соревнуются.

– Линой была в армии, потом чуть расслабилась, прибавила в весе...

– То есть несмотря на титул олимпийской чемпионки, ей пришлось отслужить в армии?

– Конечно, в Израиле все служат. А когда она вернулась, стало понятно, что отработать еще 4 года с непонятными перспективами будет очень сложно. Могут поменяться правила, можно травмироваться – что угодно.

Я считаю, что уйти в статусе олимпийской чемпионки было самым правильным решением. За всю историю у нас есть единственная двукратная олимпийская чемпионка – Евгения Канаева. Все остальные, в том числе и россиянки, точно так же уходили на пике, сразу после Игр, – рассказала пятикратная чемпионка СССР по художественной гимнастике.

«Алиночка была пухленькая, Винер сразу пошла в атаку: «Ты кто такая вообще?!» Интервью Венеры Зариповой – легенды гимнастики

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Кстати, Линой умеет стрелять - и готова послужить еврейскому делу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Венедиктов
Мне обидно только за Яну Кудрявцева, которой в аналогичной ситуации (ок, там был риск, на 0,8 дороже) потеря предмета стоила золота. А Яна - это воплощение художественной гимнастики, лучшая гимнастка за последние лет 50.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
В субъективных видах всегда кто-то недоволен - это не повод поражения превращать в политические шоу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dagerd
Ответ VladislavZ
Гражданка Израиля Зарипова считает победу гражданки Израиля Ашрам справедливой.
ты должен был так написать: Я, гражданин России, считаю победу гражданки Израиля несправедливой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Можно что угодно говорить, но Ашрам вытянули на олимпиаде, и настрой на это был виден невооружённым глазом. Если это была «художественная гимнастика», то как она, с её линиями и носочками, могла быть лучшей? Судьи сильно помогли реализовать не только идею фикс спортсменки и её окружения, но и свою вожделенную мечту в отношении «подножки» россиянкам. Чемпионка- однодневка!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Нельзя спорт превращать в войну - нужна грань, за которую не переступают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VladislavZ
Гражданка Израиля Зарипова считает победу гражданки Израиля Ашрам справедливой.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Хорошо, что у нас есть подобные мнения.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бородин
Ответ HCSibir1989
Для меня, как человека только подписанного в Запреграмме на гимнасток, достаточно адекватный комментарий, уравновешенный.
Запреграмм это инста что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
– Линой была в армии, потом чуть расслабилась, прибавила в весе...
– То есть несмотря на титул олимпийской чемпионки, ей пришлось отслужить в армии?
– Конечно, в Израиле все служат.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HCSibir1989
Для меня, как человека только подписанного в Запреграмме на гимнасток, достаточно адекватный комментарий, уравновешенный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dagerd
Очень взвешенный комментарий. Мне, как дилетанту, было интересно прочесть, спасибо!
П.с. Олимпийский чемпион служит в армии наравне со всеми. Похвально!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий