Венера Зарипова о победе Ашрам в Токио-2020: «Все дело в новых правилах – они идеально подошли Линой. Знаю, насколько тяжело она пахала, чтобы выиграть»

Венера Зарипова считает, что Линой Ашрам победила в из-за новых правил.

Ашрам выиграла золото в многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, россиянка Дина Аверина стала второй.

– Почему Винер настолько шокировала победа в Токио?

– У нас субъективный вид спорта, кто-то засчитает, что элемент докручен, а кто-то нет, кто-то видит дотянутую ногу, а кто-то нет. Такое было и будет всегда.

Российские гимнастки выигрывали очень много лет, это стало привычным. Но в Токио, я думаю, все дело было в новых правилах. Сейчас рисками и работой с предметом можно набрать по правилам Международной федерации гимнастики (FIG) больше, чем отдельными элементами.

Эти правила идеально подошли Линой. Ей нужно было много работать над стопами, коленями, чистотой движения, но именно в работе с предметом она очень хороша.

– А как же потеря ленты на Олимпийских играх?

– У нее был достаточный запас, чтобы потерять этот балл. Новые правила позволяют побеждать, несмотря на потерю.

– Вы считаете победу Ашрам справедливой?

– Я не технический специалист и могу только опираться на мнение судей. Там были протесты, но они ни к чему не привели. Мне очень сложно судить: Ирина Александровна меня воспитала с первых шагов в гимнастике, я прекрасно понимаю ее реакцию, считаю сестер Авериных замечательными гимнастками. Они отдали всю сознательную жизнь этому спорту.

Но и Линой Ашрам я тоже видела с первых ее шагов на ковре и знаю, насколько тяжело она пахала, чтобы выиграть эту Олимпиаду.

– Получается, Линой лучше подстроилась под новые правила, чем ?

– Я знаю, что за год пандемии Линой очень сильно прибавила именно в технике. Они с тренером переделали абсолютно все упражнения с прицелом на новые правила. Сестер Авериных тоже всегда отличала техника работы с предметом. Но видимо, они все же уделяли большое внимание и работе тела тоже. Это очень важно, но не всегда оценивается правилами.

– Одна из претензий российской стороны к Ашрам: она после Токио сразу закончила карьеру, в то время как сестры Аверины до сих пор соревнуются.

– Линой была в армии, потом чуть расслабилась, прибавила в весе...

– То есть несмотря на титул олимпийской чемпионки, ей пришлось отслужить в армии?

– Конечно, в Израиле все служат. А когда она вернулась, стало понятно, что отработать еще 4 года с непонятными перспективами будет очень сложно. Могут поменяться правила, можно травмироваться – что угодно.

Я считаю, что уйти в статусе олимпийской чемпионки было самым правильным решением. За всю историю у нас есть единственная двукратная олимпийская чемпионка – Евгения Канаева. Все остальные, в том числе и россиянки, точно так же уходили на пике, сразу после Игр, – рассказала пятикратная чемпионка СССР по художественной гимнастике.

«Алиночка была пухленькая, Винер сразу пошла в атаку: «Ты кто такая вообще?!» Интервью Венеры Зариповой – легенды гимнастики