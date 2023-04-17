Родионенко об отказе Далалояна переходить в сборную Армении: «Предлагают ему, но Артур совершенно четко сказал, где он и с кем»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Артур Далалоян Гимнастика

Валентина Родионенко высказалась об отказе Артура Далалояна переходить в сборную Армении.

Ранее Metaratings сообщил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Далалоян получил предложение выступать за сборную Армении. 

«Далалоян отказался от перехода в армянскую сборную? Это правильно. Да, предлагают ему, но Артур совершенно четко сказал, где он и с кем.

Далалоян поступил правильно, он нормальный воспитанный человек и так просто взять и поступить он не мог», — сказала Валентина Родионенко, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. 

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2 комментария

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RomvB
Думаю, для начала нужно послушать самого "начальника транспортного цеха"... )
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