Родионенко об отказе Далалояна переходить в сборную Армении: «Предлагают ему, но Артур совершенно четко сказал, где он и с кем»

Валентина Родионенко высказалась об отказе Артура Далалояна переходить в сборную Армении.

Ранее Metaratings сообщил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Далалоян получил предложение выступать за сборную Армении.

«Далалоян отказался от перехода в армянскую сборную? Это правильно. Да, предлагают ему, но Артур совершенно четко сказал, где он и с кем.

Далалоян поступил правильно, он нормальный воспитанный человек и так просто взять и поступить он не мог», — сказала Валентина Родионенко, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.